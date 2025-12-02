এবার দক্ষিণ সিটিতে ব্যানার-ফেস্টুন অপসারণের নির্দেশ
নগরের দেওয়ালসহ বিভিন্ন স্থানে লাগানো ব্যানার, ফেস্টুন, সাইনবোর্ড অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। মঙ্গলবার (২ নভেম্বর) জারি করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
এতে বলা হয়, ডিএসসিসি এলাকায় সম্প্রতি করপোরেশনের অনুমতি ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থাপনায় বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড ও নির্বাচনি প্রচারণার প্রচারপত্র স্থাপন করা হয়েছে, যা ‘দেওয়াল লিখনও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২’ এর পরিপন্থি। একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিএসসিসি এলাকার অনুমতিবিহীন সব ব্যানার, ফেস্টুন, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড ও নির্বাচনি প্রচারপত্র ইত্যাদি স্ব-উদ্যোগে অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
১৬ নভেম্বর ঢাকা এখন ‘পোস্টার-ব্যানারের নগরী’ শিরোনামে জাগো নিউজে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এর দুদিন পর তথা ১৬ নভেম্বর ডিএনসিসি এলাকায় অবৈধভাবে লাগানো ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার আগামী সাত দিনের মধ্যে অপসারণের নির্দেশনা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আর আজ একই বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি দিলো ডিএসসিসি।
