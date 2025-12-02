শেখ হাসিনার রায় দ্রুত কার্যকর চায় ‘মঞ্চ ২৪’

শেখ হাসিনার রায় দ্রুত কার্যকর চায় ‘মঞ্চ ২৪’
পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালতের দেওয়া রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে ‘মঞ্চ ২৪’ নামের একটি সংগঠন।
সংগঠনটি বলছে, পিলখানা হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদন দ্রুত জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। এ বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে হবে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে শাহবাগে জাতীয় জাতীয় জাদুঘরের সামনে এক প্রতিবাদ সভায় এসব দাবি জানানো হয়। ‘পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং খুনি হাসিনার রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবিতে’ এ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে ‘মঞ্চ ২৪’। দাবি আদায়ে ৬ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণসমাবেশের ঘোষণা দেয় সংগঠনটি।
‘মঞ্চ ২৪’-এর আহ্বায়ক ফাহিম ফারুকির সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) হাসিনুর রহমান বীর প্রতীক, ‘জাগ্রত জুলাই’র আহ্বায়ক কবি মুন্সি বোরহান মাহমুদ ও মেজর (অব.) বজলুল হুদার ছোট ভাই নুরুল হুদা ডিউক প্রমুখ।
ফাহিম ফারুকি বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে দলগতভাবে আওয়ামী লীগ জড়িত। যে দল সেনাবাহিনীতে হত্যার সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশে সেই দলের রাজনীতির করার সুযোগ নেই। সেই দলকে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে৷
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ এই পিলখানা হত্যাকাণ্ড একা করেনি। তাদের সহযোগী ছিল ১৪ দল। তাদের বিচারও নিশ্চিত করতে হবে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডে সোহেল তাজের (তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী) ভূমিকা কী ছিল তা আমরা জানতে চাই। অন্যদের অবস্থানও জানতে চাই। বিচার নিশ্চিত করা ছাড়া দেশে কোনো নির্বাচন হবে না। জুলাই হত্যার বিচার ছাড়া দেশে আমরা কোনো নির্বাচন দেখতে চাই না।
তিনি আরও বলেন, সরকারে থাকা অবস্থায় কয়েকজন উপদেষ্টা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অথচ তারা বলেছিলেন জুলাই বিক্রি করবেন না। তারা কোনোভাবেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না।
হাসিনুর রহমান বলেন, শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত এনে তার শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। ১৬ বছর লেগেছে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট পেতে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শেখ হাসিনা ও তাপস জড়িত। ভারত বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করেছে। ভারতকে আর প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ভারত আমাদের শত্রু, মোদী আমাদের শত্রু।
মুন্সি বোরহান মাহমুদ বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ড নিয়ে স্বাধীন তদন্ত কমিশন প্রতিবেদন পেশ করেছে। সেখানে স্পষ্টভাবে শেখ হাসিনা ও তাপসের ভূমিকার বিষয়টি উঠে এসেছে। কিন্তু আমরা তখন থেকেই জানতাম বিডিআর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত।
তিনি বলেন, বাংলাদেশকে তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বিডিআর হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য ওই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। গত ১৭ বছরে সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জাতীয় দাবি হওয়া উচিত। প্রয়োজনে এই বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়া উচিত।
নুরুল হুদা ডিউক বলেন, ভারত ও আওয়ামী লীগকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনবোই। আওয়ামী লীগ আমলের সব হত্যার বিচার করবো। খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চাই। তিনি যেন হাসিনার বিচার দেখে যেতে পারেন।
ইএইচটি/এমকেআর/জেআইএম