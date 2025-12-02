পরিবেশ অধিদপ্তর ও র্যাবের যৌথ অভিযানে ৮৮০ কেজি পলিথিন জব্দ
র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটিলিয়ন (র্যাব-৪) এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ অভিযানে ৮৮০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) র্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ মো. জুবায়েরের নেতৃত্বে রাজধানীর শাহআলী থানাধীন ১ নম্বর কাঁচাবাজার ও এর আশপাশের এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। র্যাব-৪ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপস) কেএন নিয়তি রায় এ তথ্য জানান।
অভিযানে ৮৮০ কেজি পলিথিন জব্দসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ৬০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়। সেইসঙ্গে জব্দকৃত নিষিদ্ধ পলিথিন পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইংয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ভবিষ্যতে অবৈধ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে র্যাব-৪-এর অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান র্যাব কর্মকর্তা কেএন নিয়তি রায়।
