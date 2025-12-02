চট্টগ্রাম রেঞ্জে ৫৪ থানায় ওসিদের ব্যাপক রদবদল

চট্টগ্রাম রেঞ্জে ৫৪ থানায় ওসিদের ব্যাপক রদবদল
নির্বাচন সামনে রেখে বৃহত্তর চট্টগ্রামের মোট ৫৪টি থানায় বড় ধরনের রদবদল হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ চট্টগ্রামে সাতটি থানা, উত্তর চট্টগ্রামে ১০টি, কক্সবাজারের ৯টি থানা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় মোট ২৮টি থানায় নতুন ওসি আসছেন।
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) পদায়নের জন্য লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছে। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) রাসেল এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দক্ষিণ চট্টগ্রামে যারা আসছেন
সাতকানিয়া থানায় মঞ্জুরুল হক (নিজ জেলা- ঢাকা), লোহাগাড়া থানায় আব্দুল জলিল (নিজ জেলা- মুন্সিগঞ্জ), চন্দনাইশ থানায় ইলিয়াছ খান (নিজ জেলা- চাঁদপুর), পটিয়া থানায় আবু জায়েদ নাজমুন নুর (নিজ জেলা- লক্ষ্মীপুর), বোয়ালখালী থানায় মাহফুজুর রহমান (নিজ জেলা- খুলনা), বাঁশখালী থানায় খালেদ সাইফুল্লাহ (নিজ জেলা- ঢাকা), আনোয়ারা থানায় জুনায়েত চৌধুরী (নিজ জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া)।
উত্তর চট্টগ্রামে যারা আসছেন
রাঙ্গুনিয়া থানায় আরমান হোসেন (নিজ জেলা- কুমিল্লা), সন্দ্বীপ থানায় জিয়াউল হক (নিজ জেলা- গাজীপুর), মিরসরাই থানায় ফরিদা ইয়াসমিন (নিজ জেলা- ফরিদপুর), সীতাকুণ্ড থানায় মহিনুল ইসলাম (নিজ জেলা- বগুড়া), হাটহাজারী থানায় জাহিদুর রহমান (নিজ জেলা- রাজবাড়ী), ফটিকছড়ি থানায় মোহাম্মদ সেলিম (নিজ জেলা- চাঁদপুর), জোরারগঞ্জ থানায় কাজী নাজমুল হক (নিজ জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া), দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানায় মোহাম্মাদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ (নিজ জেলা- কিশোরগঞ্জ), ভূজপুর থানায় বিপুল চন্দ্র দে (নিজ জেলা- গোপালগঞ্জ), রাউজান থানায় মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম (নিজ জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)।
কক্সবাজারে যারা আসছেন
উখিয়া থানায় নূর আহমদ (নিজ জেলা- নোয়াখালী), কুতুবদিয়া থানায় মাহবুবুল হক (নিজ জেলা- গাজীপুর), রামু থানায় মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া (নিজ জেলা- কুমিল্লা), ঈদগাঁও থানায় এটিএম শিফাতুল মজুমদার (নিজ জেলা- নীলফামারী), চকরিয়া থানায় মোহাম্মদ মনির হোসেন (নিজ জেলা- কুমিল্লা), টেকনাফ থানায় সাইফুল ইসলাম (নিজ জেলা- কুমিল্লা), মহেশখালী থানায় মজিবুর রহমান (নিজ জেলা- কুমিল্লা), পেকুয়া থানায় খাইরুল আলম (নিজ জেলা- কুমিল্লা), কক্সবাজার সদর থানায় ছমি উদ্দিন (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম)।
রাঙ্গামাটিতে যারা আসছেন
জুড়াছড়ি থানায় মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম), রাঙ্গামাটি কোতোয়ালি থানায় জসীম উদ্দীন (নিজ জেলা- বরগুনা), নানিয়ারচর থানায় তফিকুল ইসলাম (নিজ জেলা- কুষ্টিয়া), কাপ্তাই থানায় শেখ মাহমুদুল হাসান রুবেল (নিজ জেলা- রংপুর), রাজস্থলী থানায় খালেদ হোসেন (নিজ জেলা- নোয়াখালী), কাউখালী থানায় এনামুল হক চৌধুরী (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম), বরকল থানায় রফিকুল ইসলাম (নিজ জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া), লংগদু থানায় জাকারিয়া (নিজ জেলা- মুন্সিগঞ্জ), বিলাইছড়ি থানায় মাসরুরুল হক (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম), সাজেক থানায় তোফাজ্জল হোসেন (নিজ জেলা- ঢাকা), বাঘাইছড়ি থানায় নাছির উদ্দিন মজুমদার (নিজ জেলা- কুমিল্লা), চন্দ্রঘোনা থানায় এম সাকের আহমেদ (নিজ জেলা- কক্সবাজার)।
খাগড়াছড়িতে যারা আসছেন
মাটিরাঙ্গা থানায় মুহাম্মদ সাহেদ উদ্দিন (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম), খাগড়াছড়ি সদর থানায় মুহাম্মদ কায় কিসলু (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম), দিঘীনালা থানায় ইকবাল বাহার চৌধুরী (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম), পানছড়ি থানায় ফেরদৌস ওয়াহিদ (নিজ জেলা- নড়াইল), রামগড় থানায় মুহাম্মদ নাজির আলম (নিজ জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া), লক্ষ্মীছড়ি থানায় সাইফুল ইসলাম সোহাগ (নিজ জেলা- মাদারীপুর), মানিকছড়ি থানায় মাসুদ পারভেজ (নিজ জেলা- চাঁদপুর), মহালছড়ি থানায় মির্জা জহির উদ্দিন (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম), গুইমারা থানায় সোহরাওয়ার্দী (নিজ জেলা- কুমিল্লা)।
বান্দরবানে যারা আসছেন
রোয়াংছড়ি থানায় হুমায়ূন কবীর (নিজ জেলা- কিশোরগঞ্জ), রুমা থানায় মানস বড়ুয়া (নিজ জেলা- চট্টগ্রাম), বান্দরবান সদর থানায় শাহেদ পারভেজ (নিজ জেলা- ঢাকা), লামা থানায় মুহাম্মদ শাহজাহান কামাল (নিজ জেলা- লক্ষ্মীপুর), আলী কদম থানায় আলমগীর হোসেন শাহ (নিজ জেলা- নেত্রকোনা), থানচি থানায় কানন সরকার (নিজ জেলা- মুন্সিগঞ্জ), নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় আবদুল বাতেন মৃধা (নিজ জেলা- চাঁদপুর)।
