একসঙ্গে সংসদ ও গণভোট
ভোটগ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানোর পরিকল্পনা ইসির
জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আগামী ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় কমিশন সভার পরে ওই সপ্তাহের যে কোনো দিন তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনোয়ারুল ইসলাম সরকার।
তিনি বলেন, সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হতে যাওয়ায় ভোটগ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে ইসি। সেইসঙ্গে ভোটকক্ষে থাকা গোপনকক্ষ দ্বিগুণ করার ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে আগামী রোববার (৭ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠেয় কমিশন সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নির্বাচন ভবনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান তিনি।
আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার ক্ষণগণনা চলছে। সব ধরনের প্রস্তুতি শেষের মধ্যে রোববার এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন সভায় বসবে। এদিনই সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমার শেষ সময়, বাছাই, প্রত্যাহারের শেষ সময় ও ভোটের দিন নির্ধারণ চূড়ান্ত করতে চায় ইসি। এরপরই আনুষ্ঠানিকতা সেরে সপ্তাহের যে কোনো দিন তফসিল ঘোষণা করা হবে।
ভোটগ্রহণের সময় ৯ ঘণ্টা করার পরিকল্পনা
গত শনিবার (২৯ নভেম্বর) শেরেবাংলানগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পাঁচ শতাধিক ভোটার নিয়ে ‘মক ভোটিং’ করা হয়। এ অভিজ্ঞতা থেকে ভোটগ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো ও প্রতি ভোটকক্ষে আরও একটি করে ‘গোপনকক্ষ’ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ইসি।
সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এখন আট ঘণ্টা ভোট হয়। গণভোট একসঙ্গে করায় ভোট দিয়ে দুই ব্যালটে সময়ক্ষেপণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে ইসি।
সেক্ষেত্রে আবহাওয়া অধিদপ্তরের কাছে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বাভাসও চেয়েছে নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাটি। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ভোট শুরু হয়ে বিকেল সাড়ে ৪টা করা হবে কিংবা এক ঘণ্টা সময় কীভাবে বাড়ানো হবে- তা পর্যালোচনা করা হবে কমিশন সভায়।
জানতে চাইলে আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, ‘মক ট্রায়ালে যে অভিজ্ঞতা হলো ভোটারদের ভোট দিতে একটু সময় লাগে, যার কারণে লাইন লম্বা হয়ে যেতে পারে। ভোটগ্রহণ ত্বরান্বিত করতে ভোটকক্ষে দুটি পার্ট করে ডাবল করা যায় কীভাবে, এতে মার্কিং সিল দেওয়ার গোপনকক্ষ বাড়বে। পাশাপাশি ভোটের সময় বাড়াতে পারি কি না ভাবছি।’
এক ঘণ্টা সময় বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের ভোটটা সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে করার ক্ষেত্রে গণনায় যাতে বিলম্বিত না হয়- কমিশন সভায় সেই সিদ্ধান্তও নেওয়া হবে।
এমওএস/এমএএইচ/