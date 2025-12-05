  2. জাতীয়

মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৯ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন
ডিএসসিসি ও কোরিয়ান বি অ্যান্ড এফ কোম্পানির মধ্যে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি

রাজধানীর মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) ও কোরিয়ান বি অ্যান্ড এফ কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) নগর ভবন মিলনায়তনে ডিএসসিসি প্রশাসক মো. মাহমুদুল হাসান চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম ও বি অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষে পার্ক চং উয়ান চুক্তিতে সই করেন।

এই চুক্তির পাইলট প্রকল্পের মেয়াদ ৫ বছর, যা ১০ বছর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরে পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে ডিএসসিসি এলাকায় দৈনিক সৃষ্ট বর্জ্য শূন্য-বর্জ্যে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন ২০২১ এর আওতায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিএসসিসি চুক্তির আওতায় বি অ্যান্ড এফ কোম্পানি লিমিটেডকে মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে ৪ একর জমি প্রকল্প সময়ের জন্য লিজ হিসেবে প্রদান করবে। এছাড়া প্রতিদিন গড়ে ৩০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য তাদের ব্যবস্থাপনার জন্য দেওয়া হবে।

প্রকল্প সম্পর্কিত সব ব্যয় কোম্পানিটি বহন করবে। প্রকল্পে ডিএসসিসির কোনো আর্থিক সংশ্লেষ নেই। তবে, প্রকল্প থেকে যখনই আয় শুরু হবে, সেই আয়ের ২০ শতাংশ ডিএসসিসি প্রাপ্ত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জৈব সার, বায়োগ্যাস, আরডিএফ, বায়ো ফুয়েল, সিমেন্টের কাচামাল ও অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য পণ্য তৈরি করা হবে।

এমএমএ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।