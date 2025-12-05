ডেমরায় এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ডেমরায় এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর ডেমরার সালামবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে রিনা বেগম (৫৫) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাত ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।
রিনার পুত্রবধূ ফাতেমা খাতুন বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে নিজ রুমে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেন আমার শাশুড়ি। পরে আমরা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেই। পুলিশের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি।
নিহত রিনা বেগগের গ্রামের বাড়ি ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার রড-মানকা গ্রামে। বর্তমানে ডেমরার সালামবাগ এলাকার একটি বাসায় স্বামী ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এএমএ