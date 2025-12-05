  2. জাতীয়

ডেমরায় এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৩ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ডেমরায় এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
ফাইল ছবি

রাজধানীর ডেমরার সালামবাগ এলাকার একটি বাসা থেকে রিনা বেগম (৫৫) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাত ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রিনার পুত্রবধূ ফাতেমা খাতুন বলেন, পারিবারিক কলহের জেরে নিজ রুমে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেন আমার শাশুড়ি। পরে আমরা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেই। পুলিশের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসি।

নিহত রিনা বেগগের গ্রামের বাড়ি ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার রড-মানকা গ্রামে। বর্তমানে ডেমরার সালামবাগ এলাকার একটি বাসায় স্বামী ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে থাকতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে।

কাজী আল আমিন/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।