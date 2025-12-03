বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ
বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে (বিএমএ) ৮৯তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্স ও ৬০তম বিএমএ স্পেশাল কোর্সের কমিশনপ্রাপ্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারার বিএনএ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও প্যারেডের অভিবাদন গ্রহণের পাশাপাশি তিনি কৃতী ক্যাডেটদের মধ্যে বিভিন্ন পুরস্কার তুলে দেন।
দায়িত্ব এখন স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা
নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের ওপর ন্যস্ত হলো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব।
তিনি বলেন, একটি প্রশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পেশাদার বাহিনী হিসেবে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেতৃত্ব অব্যাহত রয়েছে।
একাডেমির মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ আয়োজনের জন্য তিনি কমান্ড্যান্টসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জেসিও, এনসিও, সৈনিক ও অসামরিক সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।
২০৪ নবীন কর্মকর্তার কমিশনপ্রাপ্তি
কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ৮৯তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের ১৮৪ জন এবং ৬০তম স্পেশাল কোর্সের ২০ জন অফিসার ক্যাডেট কমিশন লাভ করেন। তাদের মধ্যে ১৮৩ জন পুরুষ এবং ২১ জন নারী সেনা কর্মকর্তা রয়েছেন।
৮৯তম কোর্সের কোম্পানি সিনিয়র আন্ডার অফিসার আজমাইন ইশরাক শ্রেষ্ঠ ক্যাডেট হিসেবে ‘সোর্ড অব অনার’ এবং সামরিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ‘সেনাবাহিনী প্রধান স্বর্ণপদক’ অর্জন করেন।
শপথ গ্রহণের পর পরিবার ও অভিভাবকেরা নবীন কর্মকর্তাদের র্যাঙ্ক-ব্যাজ পরিয়ে দেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানান আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও চট্টগ্রাম এরিয়া কমান্ডার এবং বিএমএ কমান্ড্যান্ট।
কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন উচ্চপদস্থ সামরিক-অসামরিক কর্মকর্তা, কমিশনপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের অভিভাবক ও গণমাধ্যমকর্মীরা।
