শীতে ৬ ডিগ্রিতে নামতে পারে তাপমাত্রা, হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ও

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৫ এএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রকৃতিতে বইছে হিমেল হাওয়া। দেশের অনেক স্থানে জেঁকে বসতে শুরু করেছে শীত। এরই মধ্যে ১১ ডিগ্রিতে নেমেছে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এই অবস্থায় চলতি মাসের দ্বিতীয়ার্ধে দেশে হানা দিতে পারে শৈত্যপ্রবাহ। সেই সঙ্গে ছয় ডিগ্রিতে নামতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এছাড়াও চলতি মাসেই ধেয়ে আসতে পারে ঘূর্ণিঝড়।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ডিসেম্বর মাসের পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি ডিসেম্বরে দেশে সামগ্রিকভাবে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি এ মাসে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এক থেকে দুটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে একটি নিম্নচাপ অথবা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে।

সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে কমতে পারে। সেই সঙ্গে এ মাসের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে এক থেকে দুটি মৃদু (৮-১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে মাঝারি (৬-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ডিসেম্বর মাসে দেশের নদী অববাহিকায় মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। পাশাপাশি এ মাসে দেশের প্রধান নদ-নদীগুলোয় স্বাভাবিক প্রবাহ বিরাজমান থাকতে পারে।

এছাড়াও চলতি ডিসেম্বরে দেশে দৈনিক গড় বাষ্পীভবন ২ দশমিক ২৫ থেকে ৪ দশমিক ২৫ মিলিমিটার এবং গড় উজ্জ্বল সূর্যকিরণকাল ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা থাকতে পারে বলেও পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

