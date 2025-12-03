  2. জাতীয়

বাংলাদেশ সরকারের জরুরি মানবিক সহায়তা শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছে

প্রকাশিত: ০৫:৩৪ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়া’ ও ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রীলঙ্কার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশক্রমে জরুরি মানবিক সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমান আজ বুধবার (বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায়) শ্রীলঙ্কার বন্দরনায়েক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস ত্রাণসামগ্রী আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীলঙ্কার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন।

পাঠানো সহায়তার মধ্যে রয়েছে খাদ্যসামগ্রী, জরুরি ওষুধ, তাঁবু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শ্রীলঙ্কার সরকার বাংলাদেশের এই সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় ‘ডিটওয়া’ এবং এর ফলে সৃষ্ট বন্যায় শ্রীলঙ্কায় এ পর্যন্ত অন্তত ৪৬৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছে। দেশের বহু এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং এখনো অনেক অঞ্চল বন্যার পানির নিচে রয়েছে।

