৯ম পে-স্কেলের দাবিতে শুক্রবার মহাসমাবেশ করবেন গণকর্মচারীরা
নবম পে-স্কেলের গেজেট জারির এক দফা দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ। আগামী শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) গণকর্মচারী সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পে-স্কেলের দাবিতে মহাসমাবেশ করবেন।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। ‘ডিসেম্বরের মধ্যে ৯ম পে-স্কেলের গেজেট জারি ও মহাসমাবেশ বাস্তবায়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়।
সভায় নেতারা বলেন, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পে-স্কেলের গেজেট জারি না হলে গণকর্মচারীরা স্থায়ী কর্মবিরতির মতো কর্মসূচির ঘোষণা দিতে পারেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর গণকর্মচারীদের পে-স্কেল দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ১০ বছর কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পুনর্মূল্যায়ন হয়নি, বিষয়টি অমানবিক। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বর্তমান বেতন কাঠামো দিয়ে নিম্ন গ্রেডের একজন কর্মচারীর পক্ষে পরিবার চালানো কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। সরকারের উচিত যত দ্রুত সম্ভব কর্মচারীদের পরিবারের ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়ন করা।
সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব বেল্লাল হোসেন বলেন, ৫ ডিসেম্বরের মহাসমাবেশে সারাদেশ থেকে কয়েক লাখ কর্মচারী উপস্থিত হবেন। পুরো ঢাকা শহর সরকারি কর্মচারীদ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে। আমরা শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশের মাধ্যমে কর্মচারীর ন্যায়সঙ্গত দাবি ৯ম পে-স্কেলের গেজেট নির্বাচনের আগেই জারি করতে বাধ্য করবো।
আরএএস/কেএসআর