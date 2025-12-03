  2. জাতীয়

৯ম পে-স্কেলের দাবিতে শুক্রবার মহাসমাবেশ করবেন গণকর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
৯ম পে-স্কেলের দাবিতে শুক্রবার মহাসমাবেশ করবেন গণকর্মচারীরা
জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করে সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

নবম পে-স্কেলের গেজেট জারির এক দফা দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ। আগামী শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) গণকর্মচারী সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পে-স্কেলের দাবিতে মহাসমাবেশ করবেন।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। ‘ডিসেম্বরের মধ্যে ৯ম পে-স্কেলের গেজেট জারি ও মহাসমাবেশ বাস্তবায়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়।

সভায় নেতারা বলেন, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পে-স্কেলের গেজেট জারি না হলে গণকর্মচারীরা স্থায়ী কর্মবিরতির মতো কর্মসূচির ঘোষণা দিতে পারেন।

আরও পড়ুন
মন্ত্রণালয়ের হুঁশিয়ারির পরও প্রাথমিকে শাটডাউন অব্যাহত রাখার ঘোষণা 
বছরে ১০০ দিনেরও কম ক্লাস, পড়ালেখায় চরম ঘাটতি 

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর গণকর্মচারীদের পে-স্কেল দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ১০ বছর কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পুনর্মূল্যায়ন হয়নি, বিষয়টি অমানবিক। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বর্তমান বেতন কাঠামো দিয়ে নিম্ন গ্রেডের একজন কর্মচারীর পক্ষে পরিবার চালানো কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। সরকারের উচিত যত দ্রুত সম্ভব কর্মচারীদের পরিবারের ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়ন করা।

সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব বেল্লাল হোসেন বলেন, ৫ ডিসেম্বরের মহাসমাবেশে সারাদেশ থেকে কয়েক লাখ কর্মচারী উপস্থিত হবেন। পুরো ঢাকা শহর সরকারি কর্মচারীদ্বারা কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে। আমরা শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশের মাধ্যমে কর্মচারীর ন্যায়সঙ্গত দাবি ৯ম পে-স্কেলের গেজেট নির্বাচনের আগেই জারি করতে বাধ্য করবো।

আরএএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।