আলেপের সহযোগী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মশিউর বরখাস্ত
সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ মো. মশিউর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার। র্যাব-১১ তে কর্মরত থাকা অবস্থায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলেপ উদ্দিনের ‘সহযোগী হিসেবে’ কাজ করার অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চাহিদা মোতাবেক শাহ মো. মশিউর রহমানকে গত ৩০ অক্টোবর গ্রেফতার করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে এ প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি এতে সই করেন।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, তদন্ত সংস্থা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলার ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ডিএমপির সহায়তায় গত ৩০ অক্টোবর তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সরকারি চাকরি আইনের বিধান অনুযায়ী যেদিন তাকে গ্রেফতার করা হয় সেই তারিখ থেকে সরকারি চাকরি থেকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।
সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশে ভাতা পাবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
ট্রাইব্যুনালে বিগত আওয়ামী লীগের শাসনামলে গুম-খুনের বিচার চলছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন মন্ত্রী-এমপি, সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।
গত ১২ নভেম্বর বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলেপ উদ্দিনকে হেফাজতে নেয় ঢাকা মহানগর পুলিশ-ডিএমপির গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। জুলাই অভ্যুত্থানের সময় হত্যা মামলা ছাড়াও একসময় র্যাবে কর্মরত আলেপের বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ আনা হয় ট্রাইব্যুনালে।
র্যাব-১১ তে কর্মরত থাকা অবস্থায় আলেপের ‘সহযোগী হিসেবে’ কাজ করার অভিযোগে ট্রাইব্যুনালের চাহিদা মোতাবেক সিআইডিতে কর্মরত মশিউরকে গ্রেফতার করা হয়।
টিটি/এমআইএইচএস/জেআইএম