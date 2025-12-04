সৈয়দা রিজওয়ানা
এখন পর্যন্ত ভিভিআইপির সুবিধা কেবল খালেদা জিয়াকেই দেওয়া হচ্ছে
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ‘ভিভিআইপি’ মর্যাদা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর আওতায় আপাতত শুধু তিনি সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এর বাইরে পরিবারের কেউ এ সুবিধা পাবেন না।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এক গণমাধ্যম কর্মীর প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন পরিবেশ উপদেষ্টা।
গণমাধ্যমকর্মী তার কাছে জানতে চান খালেদা জিয়াকে যে ভিভিআইপি স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে, এজন্য কোনো গেজেট হবে কি না এবং এ সুবিধা জিয়া পরিবারের অন্য সদস্যরা পাবেন কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, ‘এ সংক্রান্ত একটা গেজেট হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ সুবিধা কেবল খালেদা জিয়াকেই দেওয়া হচ্ছে।’
এসময় সংবাদ সম্মেলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।
এমইউ/এমএএইচ/