স্টার্কের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়া লিড পেলো ১৭৭

প্রকাশিত: ০২:০৭ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
দ্বিতীয় দিন ক্যাচ মিসের মহড়ায় অস্ট্রেলিয়াকে চালকের আসনে বসিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। ৬ উইকেটে ৩৭৮ রান নিয়ে দিন শেষ করে অজিরা। তাতে তাদের লিড দাঁড়ায় ৪৪। ব্রিসবেনে তৃতীয় দিন ৫১১ রানে অলআউট হওয়ার আগে ইংল্যান্ডের বোলারদের শাসন করেছেন মিচেল স্টার্ক। ১৩ চারে তিনি খেলেন ৭৭ রানের ইনিংস। তার ব্যাটে ভর করেই স্বাগতিকদের লিড ১৭৭।

দ্বিতীয় দিন জীবন পাওয়া মাইকেল নেসার ও অ্যালেক্স ক্যারি খেলা শুরু করেন তৃতীয় দিনের। তবে নেসার গতদিনের চেয়ে ১ রান বেশি যোগ করে ১৬ রানেই ফিরে যান সাজঘরে স্টোকসের বলে জেমি স্মিথকে ক্যাচ দিয়ে। পতন হয় সপ্তম উইকেটের ৩৮৩ রানে।

অর্ধশতক আদায়ের পরও দারুণ খেলতে থাকা অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ আর মিস হয়নি। জেমি স্মিথ ক্যাচ নিয়ে তাকে বিদায় করেন ব্যক্তিগত ৭৭ রানে। বল করেন গাস অ্যাটকিনসন। ৪১৬ রানে অজিরা হারায় ৮ উইকেট।

এরপর শুরু হয় মিচেল স্টার্কের দাপট। ব্যাট হাতে কঠিন পরীক্ষা নেন ইংলিশ বোলারদের। নিজে বোলার হয়ে বিপদে ফেলে দেন সফরকারী বোলারদের। ব্যাট চালান পুরোদস্তু ব্যাটারের মতোই। ৭৭ রানের ইনিংসে কোনো ছক্কা না থাকলেও ছিল ১৩টি চারের মার। স্কট বোল্যান্ডের সঙ্গে ৭৫ রানের জুটি গড়ে আউট হন দলীয় ৪৯১ রানে। তার বিদায়ে ৯ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া।

সবশেষ ব্যাটার হিসেবে আউট হন ব্রেন্ডন ডগেট ১৩ রানে। উইল জ্যাকস তাকে তুলে নিয়ে ৫১১ রানে অজিদের অলআউট করেন। ২১ রান করে অপরাজিত ছিলেন স্কট বোল্যান্ড। সর্বোচ্চ ৪ উইকেট পান ব্রাইডন কার্স, ৩ উইকেট পেয়েছেন বেন স্টোকস। সমান ১টি করে উইকেট পেয়েছেন আর্চার, অ্যাটকিনসন ও জ্যাকস।

