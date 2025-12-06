  2. জাতীয়

যাত্রাবাড়ীতে দুটি বিদেশি পিস্তলসহ আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৭ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ডিবির অভিযানে বিদেশি পিস্তলসহ আটক দুজন (ইনসেটে)/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দুটি বিদেশি পিস্তলসহ দুজনকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

অভিযুক্তরা হলেন মো. মিলন হোসেন (৩৯) ও মো. শামিল ওরফে শামিল হোসাইন (২২)। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে যাত্রাবাড়ী থানার ধোলাইপাড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

ডিবির বরাতে তালেবুর রহমান বলেন, ডিবির ওয়ারী বিভাগের একটি আভিযানিক দল বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, ধোলাইপাড়ে অবৈধ অস্ত্রধারী লোক অবস্থান করছেন। পরে ডিবির দলটি বিকেলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তা টের পেয়ে একটি মোটরসাইকেলে বসে থাকা দুই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করেন। এসময় তাদের আটক ও দেহ তল্লাশি করে কোমরের পেছনে লুকানো দুটি বিদেশি পিস্তল জব্দ করা হয়। এছাড়াও তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান তিনি।

