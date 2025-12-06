রাজধানীতে ছাদবাগানে পানি দেওয়ার সময় নিচে পড়ে বৃদ্ধা নিহত
রাজধানীর হাজারীবাগে তিনতলা ভবনের ছাদবাগানে পানি দেওয়ার সময় নিচে পড়ে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে বটতলা এলাকার বাঁশতলা গলিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নারীর নাম মোছা. হাওয়া নূর বেগম (৯০)। তিনি ওই এলাকার জমশের হোসেন মিয়ার স্ত্রী। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাওয়া নূর বেগমের একমাত্র সন্তান আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার মা ছাদবাগান খুব ভালোবাসতো। তিনি আজ বিকেলে ফুলের টবে পানি দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত আমাদের নিজ বাসার তৃতীয় তলার ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান। পরে আমরা দেখতে পেয়ে দ্রুত মাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
