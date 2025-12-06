  2. আন্তর্জাতিক

আকাশছোঁয়া দামে ‘ওয়ার্নার ব্রাদার্স’ কিনে নিচ্ছে নেটফ্লিক্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
আকাশছোঁয়া দামে ‘ওয়ার্নার ব্রাদার্স’ কিনে নিচ্ছে নেটফ্লিক্স
ফাইল ছবি

হলিউড বিনোদনে সব থেকে পুরনো ও জনপ্রিয় ‘ওয়ার্নার ব্রাদার্স’ এর মালিকানা কেনার ঘোষণা দিয়েছে নেটফ্লিক্স। ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির টিভি ও ফিল্ম স্টুডিয়োর সঙ্গে নেটফ্লিক্সের মালিকানায় থাকবে এইচবিও ম্যাক্স, এইচবিও ও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্‌মগুলো। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) জনপ্রিয় অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্স আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবর জানিয়েছে।

জানা গেছে, নগদ ও স্টক মিলিয়ে ওয়ার্নারের প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ধরা হয়েছে ২৭ দশমিক ৭৫ মার্কিন ডলার। এতে প্রতিষ্ঠানটির মোট মূল্য দাঁড়াচ্ছে ৮২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার যা বিনোদন জগতে সাম্প্রতিক কালের অন্যতম বৃহৎ অধিগ্রহণ। ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে লেনদেন সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বেশকিছু দিন ধরে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মালিকানা হস্তান্তর নিয়ে বিনোদন জগতে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো। প্রতিষ্ঠানটি কিনতে নিলামে এগিয়ে ছিল কমকাস্ট ও প্যারামাউন্ট স্কাইডান্সের মতো সংস্থা। তবে তাদের পিছনে ফেলে এর মালিকানা কিনে নিয়েছে নেটফ্লিক্স। ‘হ্যারি পটার’, ‘গেম অফ থ্রোন্‌স’-এর মতো জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা ছিল ওয়ার্নার ব্রাদার্সের হাতে।

নেটফ্লিক্সের মুখপাত্র টেড সারানডোস বলেছেন, আমরা এই পরিবর্তনের হাত ধরে বিনোদুনিয়ায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারব বলেই আশা করব। এবার দেশ-বিদেশের নানা বিনোদনমূলক কনটেন্ট দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে পারব।

সূত্র : বিবিসি/ সিএনএন

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।