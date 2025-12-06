নৌবাহিনীর অভিযান
টেকনাফে সন্ত্রাসী ‘লম্বা মিজান’র বাড়ি থেকে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার
কক্সবাজারের টেকনাফে শীর্ষ সন্ত্রাসী মিজান ওরফে লম্বা মিজানের বাড়িতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের উলুচামারি কোনাপাড়া এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মিজান ওরফে লম্বা মিজানের বাসায় বিপুল অস্ত্র মজুতের খবর পাওয়া যায়। ওই তথ্যের ভিত্তিতে ৫ ডিসেম্বর দিনগত রাতে নৌবাহিনীর বিশেষায়িত ফোর্স ‘সোয়াডস’ এবং নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট সেখানে অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানকালে লম্বা মিজানের বাসা থেকে বিদেশি পিস্তল একটি, দেশি পিস্তল দুটি, এক নলা বন্দুক একটি, গ্রেনেড (৪০ মিমি HE MG-3) ৭টি, গ্রেনেড (৪০ মিমি HE MG-4) তিনটি, লাইভ অ্যামুনেশন ৪৩ রাউন্ড, পিস্তল ম্যাগজিন একটি, পিস্তল বল দুই রাউন্ড, ফাঁকা কার্তুজ ২০ রাউন্ড এবং তিনটি দেশি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, মাদক ও অস্ত্র কারবারসহ বিভিন্ন অপরাধ দমনে বর্তমান সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে নৌবাহিনী দায়িত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে নিয়মিত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। অপরাধ দমনে নৌবাহিনীর এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছে আইএসপিআর।
টিটি/এমএএইচ/