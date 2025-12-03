‌‘শুধু ভাতা নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের সহায়তা দিতে হবে’

‘শুধু ভাতা নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের সহায়তা দিতে হবে’
দেশে নিবন্ধিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা ৩৮ লাখ ৩৫ হাজার জানিয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ফরিদ আহম্মেদ মোল্লা বলেছেন, ‘প্রতিবন্ধিতার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দায়ী নন। শুধু ৯০০ টাকা মাসিক ভাতা দিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখা কোনো সমাধান নয়— তাদের কোথায় কী প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করে সহায়তা দিতে হবে।’
৩৪তম আন্তর্জাতিক ও ২৭তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সাভারের সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইজডে (সিআরপি) আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।
আলোচনাসভার আগে সাভারের প্রধান কার্যালয় থেকে র্যালির মাধ্যমে দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। র্যালিতে অংশ নেন সিআরপিতে চিকিৎসাধীন মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত রোগী, উইলিয়াম অ্যান্ড মেরি টেলর ইনক্লুসিভ স্কুলের শিক্ষার্থী এবং সিআরপির কর্মীরা। দিবসটিতে দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রশিক্ষণার্থীদের জীবিকা সহায়তা দেওয়া এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
‘প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করি’— এ প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশের ১৩টি সিআরপি কেন্দ্রেও দিবস উদযাপিত হয়।
রেডওয়েহ হলে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ফরিদ আহম্মেদ মোল্লা। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজসেবা কর্মকর্তা মতিউর রহমান শেখ, সাভার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান এবং সুবর্ণ নাগরিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আসিফ ইকবাল চৌধুরী।
স্বাগত বক্তব্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন সিআরপির হেড অব প্রোগ্রামস শাহনাজ সুলতানা। তিনি সিআরপির যাত্রায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।
আলোচনায় অংশ নিয়ে সুবর্ণ নাগরিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আসিফ ইকবাল চৌধুরী বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক উন্নত দেশের তুলনায় সিআরপির পুনর্বাসন ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ।’
প্রধান অতিথি ফরিদ আহম্মেদ মোল্লা জানান, দেশে এ পর্যন্ত ৩৮ লাখ ৩৫ হাজার মানুষ প্রতিবন্ধী হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছেন এবং পরিচয়পত্র পেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘প্রতিবন্ধিতার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দায়ী নন। শুধু ৯০০ টাকা মাসিক ভাতা দিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখা কোনো সমাধান নয়— তাদের কোথায় কী প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করে সহায়তা দিতে হবে।’
সাভার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান সরকারি সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয় উল্লেখ করে প্রতিবন্ধী ভাতা সর্বনিম্ন দুই হাজার টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব রাখেন।
সমাজসেবা কর্মকর্তা মতিউর রহমান শেখ উপস্থিত রোগীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলে সমাজে সঠিক বার্তা দেবেন এবং অন্যদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন।’
সমাপনী বক্তব্যে সিআরপির প্রশাসনিক প্রধান শাহ মো. আতাউর রহমান সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
