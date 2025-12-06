  2. আন্তর্জাতিক

নতুন বাবরি মসজিদের জন্য মাথায় করে ইট নিয়ে এলো ছোট্ট শিশু

প্রকাশিত: ০৭:৩০ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
নতুন বাবরি মসজিদের জন্য মাথায় করে ইট নিয়ে এলো ছোট্ট শিশু

পশ্চিমবঙ্গে অবশেষে ভিত্তি স্থাপন হলো নতুন বাবরি মসজিদের। আর সেই মসজিদের জন্য মাথায় করে ইট নিয়ে এলো এক ছোট্ট শিশু। শুধু সে-ই নয়, এমন আরও অনেকেই শনিবার (৬ ডিসেম্বর) হাতে বা মাথায় করে ইট নিয়ে হাজির হন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ২ নম্বর ব্লকের ছেতিয়ানি এলাকায়। তারা চান, তাদের দেওয়া ইটেই তৈরি হোক নতুন বাবরি মসজিদ।

এদিন মসজিদের ভিত্তি স্থাপনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই ছিল উপচেপড়া ভিড়। এর জন্য বেলডাঙ্গা ও আশপাশের এলাকাগুলোতে নেওয়া হয় কঠোর নিরাপত্তা। ভিত্তি স্থাপন শেষ হলেও এখনো সেখানে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী।

নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের পর ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির হুমায়ুন কবির বলেন, আমি কোনো অসাংবিধানিক কাজ করিনি। হাইকোর্ট বলে দিয়েছেন, হুমায়ুন কবির কোনো অসাংবিধানিক কাজ করেনি।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাবরি মসজিদ বানাতে চেয়ে দল থেকে বরখাস্ত হন তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবির। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার তাকে বরখাস্ত করে মমতার ব্যানার্জীর দল।

হুমায়ুন কবির বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি করেছেন। আমরা তার কোনো বিরোধিতা করিনি। ভারতের মুসলিম সমাজ এ নিয়ে কোনো বিরোধিতা করেনি। কিন্তু দুঃখ একটাই, প্রধানমন্ত্রীর সামনে এত বড় একটি ইমারত ভেঙে ফেলা হলো। এরপর অনেক জল গড়িয়েছে, মামলা হয়েছে এবং সেই মামলায় কোথাও বলা নেই, আর কোথাও বাবরি মসজিদ করা যাবে না।

তিনি জোর গলায় বলেন, আমি আবার বলছি, বাবরি মসজিদ হবে। কোনো শক্তি এটি আটকাতে পারবে না।

হুমায়ুন কবিরের দাবি, এদিনের নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রায় চার লাখ মানুষ উপস্থিত হয়েছিল। ভিত্তি স্থাপনের পর মঞ্চে উপস্থিত মুসলিম সমাজের বিশিষ্টজনেরা পরস্পরকে কোলাকুলি করেন। পরে বেলডাঙ্গা থেকে একটি মিছিলও বের হয়।

