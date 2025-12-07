  2. জাতীয়

রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন থেকে অব্যাহতি পেলো রেলওয়ে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৩ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
এখন থেকে রেলওয়েকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের নথিপত্র জমা দিতে হবে না

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র বা পিএসআর জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে রাষ্ট্রীয় এই সংস্থাটিকে রিটার্ন দাখিলের নথিপত্র জমা দিতে হবে না।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) জারি করা আদেশ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ে আয়করের আওতাভুক্ত থাকবে না। ফলে তাদের কাছ থেকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ চাওয়া হবে না।

এনবিআরের কর নীতি উইং থেকে জারি করা এ আদেশে সই করেন দ্বিতীয় সচিব (কর আইন-১) নুসরাত ফারজানা। যেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও করযোগ্য সত্ত্বা না বিধায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ২৬৪-এর উপধারা (৪) ক্ষমতাবলে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপন করা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, সরকারি দপ্তরগুলোতে কর সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রায়ই নানামুখী জটিলতার সৃষ্টি হয়। তবে এনবিআরের সাম্প্রতিক এই নির্দেশনার ফলে রেলওয়ের ক্ষেত্রে সেসব প্রক্রিয়াগত সমস্যা আর থাকবে না বলে আশা করা হচ্ছে।

