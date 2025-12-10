দুই উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে কারা আসবেন দায়িত্বে, আলোচনায় যারা

দুই উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে কারা আসবেন দায়িত্বে, আলোচনায় যারা
নির্বাচনকে সামনে রেখে পদত্যাগ করতে পারেন দুই ছাত্র উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তারা মোট তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন।
তারা উপদেষ্টা পরিষদ থেকে সরে গেলে এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনে নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হবে, নাকি পুরনো উপদেষ্টাদের মধ্যে এসব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বণ্টন করা হবে- সেই প্রশ্ন উঠেছে।
তবে সরকারের বিভিন্ন সূত্রগুলো জানিয়েছে, শেষ মুহূর্তে এসে নতুন উপদেষ্টা নিয়োগের সম্ভাবনা কম। মূলত পুরনো উপদেষ্টাদের মধ্যেই এই মন্ত্রণালয়গুলো বণ্টন করা হতে পারে।
চলতি মাসের ১০ বা ১১ তারিখের মধ্যেই হতে পারে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল। আর নির্বাচনে প্রার্থী হতে দুই ছাত্র উপদেষ্টার পদত্যাগের বিষয়টি অনেকদিন থেকে আলোচিত হচ্ছিল। নির্বাচনে প্রার্থী হন বা না হন দুই ছাত্র উপদেষ্টার পদত্যাগের বিষয়ে বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের অনেক সদস্য একমত পোষণ করছেন বলে জানা গেছে।
সমসাময়িক বিষয়ে কথা বলতে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় সচিবালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি তার পদত্যাগ ও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিতে পারেন।
জোর গুঞ্জন রয়েছে যে, বৃহস্পতিবারের মধ্যেই এ দুই উপদেষ্টা পদত্যাগ করবেন। বৃহস্পতিবারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকই তাদের শেষ বৈঠক।
মাহফুজ আলম তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; আসিফ মাহমুদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন।
আলোচনা রয়েছে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পেতে পারেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বর্তমানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন। অতিরিক্ত হিসাবে উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেতে পারেন। তিনি বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছেন।
অন্যদিকে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেতে পারেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। রিজওয়ানা বর্তমানে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। উপদেষ্টা পদমর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী নিয়োগ পাওয়া অধ্যাপক আলী রীয়াজকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হচ্ছে। তবে এসব বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদে প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া উপদেষ্টা রয়েছেন ২২ জন। দুজন পদত্যাগ করলে উপদেষ্টাদের সংখ্যা হবে ২০ জন। প্রধান উপদেষ্টা পাঁচ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। দশজন ছাড়া বাকি সব উপদেষ্টা একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।
