চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে নকআউটের আশা বাঁচিয়ে রাখলো বার্সেলোনা
মাত্র তিন মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে পিছিয়ে পড়া বার্সেলোনাকে দারুণ এক জয় এনে দিলেন জুলেস কুন্দে। ক্যাম্প ন্যুতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে নকআউট পর্বে ওঠার আশা বাঁচিয়ে রাখলো কাতালানরা।
হাফটাইমে বার্সা ছিল বিপদে। ২১তম মিনিটে নাথানিয়েল ব্রাউনের দারুণ দৌড় ও অসাধারণ পাস থেকে আনসগার ক্নাউফ গোল করে ফ্রাঙ্কফুর্টকে এগিয়ে দেন।
শুরুর দিকে রবার্ট লেওয়ানডস্কি গোল করলেও রাফিনিয়ার অফসাইডের কারণে তা বাদ পড়ে। এরপরও আক্রমণে ধারাবাহিক ছিল বার্সা। জেরার্ড মার্টিনের শট ফিরিয়ে দেন জেটারার। সেখান থেকে হঠাৎই গোল পেয়ে যায় ফ্রাঙ্কফুর্ট।
হ্যান্সি ফ্লিকের দল সমতায় ফিরতে চেষ্টা চালালেও প্রথমার্ধে জাল খুঁজে পায়নি। বরং বিরতির আগে ক্নাউফ আরেকটি সুযোগ তৈরি করেছিলেন; স্কহিরির নেওয়া শটটি অল্পের জন্য বাইরে যায়।
দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেই ম্যাচে প্রাণ ফেরান বদলি নামা মার্কাস র্যাশফোর্ড। তার ক্রস থেকে ৫০ মিনিটে দুর্দান্ত হেডে সমতা ফেরান কুন্দে। মাত্র তিন মিনিট পর লামিন ইয়ামালের তৈরি করা আরেকটি ক্রসে আবারও হেডে গোল করেন ফরাসি ডিফেন্ডার। এটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।
ইয়ামাল এরপর নিজেও গোলের সুযোগ তৈরি করেন; তার শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। তবে হলুদ কার্ড পাওয়ার পরও কিছুটা বিরক্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন এই তরুণ।
শেষ পর্যন্ত কুন্দের জোড়া গোলের জয়েই বার্সেলোনা ঘরে তোলে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট, যা তাদেরকে ঠাসা পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ আটের লড়াইয়ে শক্ত অবস্থানে রাখলো।
এমএমআর