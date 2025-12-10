কুয়ালালামপুরে চালু হচ্ছে সোশ্যাল এন্টারটেইনমেন্ট ভেন্যু
মালয়েশিয়ায় প্রথমবারের মতো কার্নিভ্যালধর্মী ‘সোশ্যাল এন্টারটেইনমেন্ট’ ভেন্যু চালু করতে যাচ্ছে ক্যারোসেল অ্যান্ড কো। বিশ্বখ্যাত স্কিল-গেমস প্রতিষ্ঠান এইচ-বি লেজার সহযোগিতায় কুয়ালালামপুরের অ্যাভেনিউ কে-এর রুফটপে চলতি মাসে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এই আকর্ষণীয় কেন্দ্র। একই ছাদের নিচে থাকবে খেলা, খাবার ও পানীয় যা তৈরি করবে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সামাজিক বিনোদন অভিজ্ঞতা।
‘কম্পেটিটিভ সোশ্যালাইজিং’ বিশ্ববিখ্যাত এই কনসেপ্ট এবার প্রথমবারের মতো মালয়েশিয়ায়। দর্শনার্থীরা এখানে খাবার উপভোগের পাশাপাশি অংশ নিতে পারবেন বড় আকারের স্কিল-ভিত্তিক নানান গেমে। পরিবার, বন্ধু বা সহকর্মীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবেন আনন্দঘন পরিবেশে। স্থাপনাটির সাজসজ্জা ও কনসেপ্ট তৈরি করা হয়েছে ক্লাসিক ফেয়ারগ্রাউন্ড বা পুরোনো দিনের মেলা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে।
ক্যারোসেল অ্যান্ড কো. সাম্প্রতিক সময়ের প্রচলিত রেস্টুরেন্ট ও নাইটলাইফ ধারণার বাইরে এনে দিচ্ছে আরও ইন্টারঅ্যাকটিভ ও গ্রুপভিত্তিক মজা। ভেন্যুতে থাকছে মাল্টি-জোন গেম এরিয়া, ইমারসিভ ডিজাইন, পাশাপাশি প্রিমিয়াম মানের ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সেকশন। যা করপোরেট ইভেন্ট, গ্রুপ গেট-টুগেদার, জন্মদিন কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সাধারণ আড্ডা সবকিছুকেই করবে আরও প্রাণবন্ত।
এইচ-বি লেজার-এর নিউ কনসেপ্ট প্রধান গ্রেগ পির্ন বলেন, মালয়েশিয়ার সামাজিক বিনোদন এখন শুধু ডাইনিং বা নাইটলাইফে সীমাবদ্ধ নয় আমরা তার পরবর্তী ধাপ নিয়ে আসছি। এখানে সংযোগ, সৃজনশীলতা ও প্রতিযোগিতার মিশেলে পাওয়া যাবে ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। পুরোনো দিনের মেলার আনন্দকে আমরা আধুনিকভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাজিয়েছি। যেখানে খেলাগুলো আরও বড়, পানীয়গুলো আরও সাহসী, আর হাসিগুলো আরও জোরালো।
ক্যারোসেল অ্যান্ড কো. শুধু একটি ভেন্যু নয় বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে স্কেলযোগ্য একটি ব্যবসায়িক মডেল হিসেবেও গড়ে তোলা হচ্ছে। এইচ-বি লেজার-এর শতবর্ষের থিম পার্ক অভিজ্ঞতার সঙ্গে কুয়ালালামপুরের ক্রমবর্ধমান লাইফস্টাইল ও এন্টারটেইনমেন্ট বাজার মিলিয়ে এটি সম্ভাব্যভাবে নতুন ট্রেন্ডের সূচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
