একটি হরর সিনেমা দেখেই পোড়ানো সম্ভব ১৮৪ ক্যালরি!

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৯ এএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
স্ট্যানলি কুবরিকের ক্লাসিক হরর সিনেমা ‘দ্য শাইনিং’, ছবি: সংগৃহীত

ওজন কমানো বা অতিরিক্ত ক্যালরি পোড়ানোর জন্য মানুষ সাধারণত ডায়েট বা ব্যায়ামের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু অবাক করা সত্য হলো, একটুখানি ভয়ের মজা দেখেও শরীরের ক্যালরি পোড়ানো সম্ভব। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনিস্টারের গবেষণা অনুযায়ী, স্ট্যানলি কুবরিকের ক্লাসিক হরর সিনেমা ‘দ্য শাইনিং’ দেখলেই গড়ে ১৮৪ ক্যালরি পর্যন্ত পোড়ানো যায়।

গবেষকরা বলছেন, হঠাৎ চমকে দেওয়ার দৃশ্য, অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ এবং হার্ট রেট বৃদ্ধির কারণে শরীরের মেটাবলিজম ত্বরান্বিত হয়, যা ক্যালরি পোড়ানোর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এই তথ্য প্রমাণ করছে, শুধু সিনেমা দেখেও ফ্যাট বার্ন করা যায়। অতএব, আপনার পরবর্তী হরর মুভি রাত হতে পারে মজার সঙ্গে স্বাস্থ্যকরও।

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনিস্টারের গবেষকরা ২০১২ সালে এ বিষয়টি পরীক্ষা করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, ৯০ মিনিটের একটি উত্তেজনাপূর্ণ হরর সিনেমা দেখলে যে পরিমাণ ক্যালরি খরচ হয়, তা প্রায় আধা ঘণ্টা হাঁটার সমান। গড়ে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য হরর সিনেমা দেখার মাধ্যমে ১১৩ ক্যালরি পর্যন্ত পোড়ানো সম্ভব, যা প্রায় একটি ছোট চকোলেট বারের সমপরিমাণ।

গবেষকরা ১০টি ক্লাসিক হরর সিনেমার ওপর পরীক্ষা চালান এবং ফেস্ট‌-শট-লেন করেন, সব সিনেমার প্রভাব সমান নয়। সেই তালিকায় স্ট্যানলি কুবরিকের সাইকোলজিক্যাল হরর ‘দ্য শাইনিং’ সবচেয়ে বেশি ক্যালরি পোড়ায়, যা দেখলে গড়ে ১৮৪ ক্যালরি খরচ হয়। এর পর রয়েছে ‘জস’ (১৬১ ক্যালরি) এবং ‘দ্য এক্সরসিস্ট’ (১৫৮ ক্যালরি)।

কেন হরর সিনেমা ক্যালরি পোড়ায়?

গবেষকরা ব্যাখ্যা করেছেন, হঠাৎ চমকে দেওয়ার দৃশ্যগুলো হার্ট রেট দ্রুত বাড়ায়। ইউনিভার্সিটির সেল মেটাবলিজম ও ফিজিওলজি বিভাগের প্রভাষক ডা. রিচার্ড ম্যাকেঞ্জি বলেন, ‘ভয়ের সময় শরীরে অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, যা ক্ষুধা কমায় এবং বেসাল মেটাবলিক রেটও বাড়ায়। ফলে বেশি ক্যালরি পোড়ানো সম্ভব হয়।’

পরীক্ষায় দেখা গেছে, দর্শকদের হৃৎস্পন্দন, অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণের হার হঠাৎ বেড়ে যায়, যা ক্যালরি খরচকে সাধারণ সময়ের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করে।

লাভফিল্মের সম্পাদক হেলেন কাউলি বলেন, ‘ভয়ের দৃশ্যে অনেকেই মুখ বালিশের আড়ালে লুকান। তবে যারা ক্যালরি কমাতে চান, তাদের চোখ পর্দার দিকে রাখাই উচিত।’

এক নজরে দেখে নিন সবচেয়ে বেশি ক্যালরি পোড়ানো ১০ টি হরর সিনেমার নাম

১. দ্য শাইনিং - ১৮৪ ক্যালরি
২. জস - ১৬১ ক্যালরি
৩. দ্য এক্সরসিস্ট - ১৫৮ ক্যালরি
৪. এলিয়েন - ১৫২ ক্যালরি
৫. ‘স’ - ১৩৩ ক্যালরি
৬. আ নাইটমেয়ার অন এলম স্ট্রিট - ১১৮ ক্যালরি
৭. প্যারানরমাল অ্যাক্টিভিটি - ১১১ ক্যালরি
৮. দ্য ব্লেয়ার উইচ প্রজেক্ট – ১০৫ ক্যালরি
৯. দ্য টেক্সাস চেইনস্ ম্যাসাকার – ১০৭ ক্যালরি
১০. আরইসি – ১০১ ক্যালরি

গবেষণার এই তথ্য অনুযায়ী, ওজন কমাতে বা ক্যালরি পোড়াতে শুধুই জিম বা ব্যায়াম নয়, একটুখানি ভয়ের মজা দেখেও শরীরের ক্যালরি খরচ বাড়ানো সম্ভব।

