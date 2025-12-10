  2. বিনোদন

কাজাখাস্তানের পর দমের শুটিং এবার দেশে

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪৮ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
চঞ্চল চৌধুরী, আফরান নিশো ও পূজা চেরী

ঢাকঢোল পিটিয়ে মহরতের মধ্য দিয়ে ঈদ উপলক্ষে নির্মিতব্য সিনেমা ‘দম’-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। সেই আয়োজনে জানানো হয়েছিল, সিনেমাটিতে অভিনয় করবেন চঞ্চল চৌধুরী, আফরান নিশো ও পূজা চেরী। ঘোষণার কয়েকদিন পরই পুরো টিম উড়াল দেয় কাজাখস্তানে। সেখানে শুরু হয় শুটিং।

আগে জানানো হয়েছিল, বাংলাদেশসহ তিন দেশে হবে এর দৃশ্যায়ন। তারই ধারাবাহিকতায় কাজাখস্তানে টানা এক সপ্তাহ মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শুটিং করেন কলাকুশলীরা। শুটিং শেষে ৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরেন নির্মাতা রেদওয়ান রনিসহ টিমের সদস্যরা।

রেদওয়ান রনি বলেন, ‘সিনেমাটির শুটিং শুরু হয় কাজাখস্তানের দুর্গম সব স্থানে। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও গল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী লোকেশন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছি। বিদেশের অংশ শেষ। এবার দেশে শুটিং শুরু হবে।’

কাজাখস্তানের শুটিং অভিজ্ঞতা অনেকের জন্য কঠিন ছিল। অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীও জানালেন, এটি তার জীবনের অন্যতম কষ্টকর ভ্রমণ।

তিনি বলেন, ‘এত লম্বা জার্নি আমি কখনো করিনি। ট্রানজিট আর টানা ভ্রমণে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আর ঠান্ডা! মাইনাস টু হলেও অনুভব হচ্ছিল মাইনাস ৭–৮। জীবনে এত ঠান্ডায় কখনো শুট করিনি। ‘দম’-এর এই অংশ আমার জন্য আলাদা অভিজ্ঞতা।’

বিদেশের শুটিং শেষ করে টিম দেশে ফিরলেও এখনই শুটিং পুনরায় শুরু হচ্ছে না। কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে  দেশে শুটিং শুরু হবে বলে জানিয়েছে প্রযোজনা দল। তবে সুনির্দিষ্ট সময় জানা যায়নি।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ‘দম’ নির্মাণের ঘোষণা দেন রেদওয়ান রনি, সেই সময়ই চঞ্চল চৌধুরীর নাম চূড়ান্ত হয়। এ বছরের জুলাইয়ে যুক্ত হন আফরান নিশো। পরে ২৯ অক্টোবরের মহরতে চঞ্চল–নিশোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় পূজা চেরীকেও। পালকিতে চড়ে তার আগমন অনুষ্ঠানে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করে।

 

সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন সৈয়দ আহমেদ শাওকী, আল আমিন হাসান, সাইফুল্লাহ রিয়াদ ও রবিউল আলম। প্রযোজনায় রয়েছে এসভিএফ আলফাআই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি।

 

এমআই/এলআইএ

