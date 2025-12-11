তেজগাঁও কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু
ফার্মগেটে সড়ক অবরোধ সহপাঠীদের, তীব্র যানযট
সহপাঠীর মৃত্যুর প্রতিবাদে রাজধানীর ফার্মগেট মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা। সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন তারা।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় তারা ফার্মগেট মোড় অবরোধ করেন। এতে ওই এলাকায় তীব্র যানযট সৃষ্টি হয়।
ডিএমপির ট্রাফিক তেজগাঁও জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার অনীশ কীর্ত্তনীয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, সকাল সাড়ে ১০টায় তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা ফার্মগেট মোড় অবরোধ করেন। এতে আশপাশের সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ডাইভারশন দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি।
বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা জানান, তেজগাঁও কলেজের ছাত্রাবাসে গত ৬ ডিসেম্বর মাদক সেবনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে তিন শিক্ষার্থী আহত হন। তাদের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সাকিবুল হাসান রানা চারদিন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় তার মৃত্যু হয়।
তারা আরও অভিযোগ করেন, আমরা মনে করি, আমাদের কলেজের মেধাবী ছাত্র সাকিবুল হাসান রানাকে রাজনৈতিক সহিংসতার মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে, যা এখন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কলেজে আমরা জানাজা পড়তে চাইলে আমাদের সেই অনুমতিও দেওয়া হয়নি।
এর আগে গত ৬ ডিসেম্বর রাতে তেজগাঁও কলেজের একদল শিক্ষার্থীর সঙ্গে স্থানীয় বহিরাগত একটি গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তখন মাথায় গুরুতর আঘাত পান সাকিবুল হাসান রানা। পরে তাকে প্রশান্তি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। বুধবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তবে তার মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই গ্রামের বাড়ি গাজীপুরের শ্রীপুরে নিয়ে যায় পরিবার।
