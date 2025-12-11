আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে: কৃষ্ণ নন্দী

আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে: কৃষ্ণ নন্দী
খুলনা-১ আসনের জামায়াতে এমপি প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী বলেছেন, ওয়ার্ল্ড হিন্দু স্ট্রাগলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শিপন কুমার আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। এসময় তিনি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করেন।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে খুলনা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি করেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ওয়ার্ল্ড হিন্দু স্ট্রাগলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শিপন কুমার আমার মোবাইল নম্বর ম্যানেজ করে বিভিন্ন কৌশলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি আমাকে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং হত্যার হুমকি দিয়ে বলেছেন, ‘আমি হিন্দু হয়েও কেন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে হিন্দু ধর্মকে বিতর্কিত করছি?’
এসময় তিনি আরও বলেন, জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহলের যোগসাজশে আমার ব্যক্তিগত ইমেজ এবং জনপ্রিয়তা ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে বেশ কিছু ছবি এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করে আমাকে নিয়ে অপপ্রচার করছে।আমি এসব অপপ্রচারের জোর প্রতিবাদ জানাই। একই সঙ্গে এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করছি।
কৃষ্ণ নন্দী বলেন, জামায়াতে ইসলামের আমির ডা. শফিকুর রহমান গত ১ ডিসেম্বর খুলনায় ৮ দলীয় বিভাগীয় সম্মেলনের শেষে আমাকে (দাকোপ-বটিয়াঘাটা) খুলনা-১ আসনে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেন। আর এই ঘোষণার মাধ্যমে আরও স্পষ্টভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে প্রমাণিত হয়, জামায়াত একটি অসম্প্রদায়িক দল। এই দলটির কাছে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, উপজাতি কোনো ভেদাভেদ নাই।
তিনি বলেন, আমাকে প্রার্থী করায় সারা দেশের হিন্দুদের দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জামায়াত আমাকে মনোনয়ন দেওয়ার পরই একটি মহল আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার, মিথ্যা প্রপাগণ্ডা শুরু করেছে। যা প্রমাণ করে, এটা গভীর ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ।
তিনি বলেন, খুলনা-১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ছিলেন মাওলানা শেখ মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। তাকে পরিবর্তন করে আমাকে এই আসনের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পরপরই তিনি আমাকে সমর্থন করেছেন। আমরা একসঙ্গেই নির্বাচনি প্রচারণার কাজ করছি। আমাদের ভেতরে কোনো ভুল বোঝাবুঝি নাই।
