কিশোরগঞ্জ-১
বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে নারীদের ঝাড়ু মিছিল
কিশোরগঞ্জ-১ (সদর–হোসেনপুর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মো. মাজহারুল ইসলামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে ঝাড়ু মিছিল করেছে মনোনয়ন বঞ্চিত রেজাউল করিম খান চুন্নুর নারী সমর্থকরা।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে শহরের স্টেশন রোডে রেজাউল করিম খান চুন্নুর ব্যক্তিগত কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঘুরে কালীবাড়ি মোড়ে শেষ হয়। এতে সদর ও হোসেনপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক নারী নেতাকর্মী যোগ দেন।
মিছিলে অংশ নেওয়ারা অভিযোগ করেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মনোনীত প্রার্থী মাজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও অযাচিত প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ থাকায় তার মনোনয়ন বাতিল করা উচিত। মিছিল চলাকালে এসব দাবি তুলে নানা স্লোগান শোনা যায়।
মিছিলের নেতৃত্ব দেন বিএনপি নেতা ও রেজাউল করিম খান চুন্নুর ছোট ভাই শাহীন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মাঠে থাকা ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে অযোগ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দলের হাইকমান্ডের কাছে তাই পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাই।
নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরগঞ্জ-১ আসনে দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে বিরোধ আরও তীব্র হয়েছে। এর আগে মশাল মিছিলসহ নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর মাজহারুল ইসলাম মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই এ অসন্তোষ প্রকাশ্যে আসে।
মনোনয়ন বঞ্চিতদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হিলালী, সাবেক সহসভাপতি রেজাউল করিম খান চুন্নু, সাবেক সহসভাপতি রুহুল হুসাইন, সাবেক সহসভাপতি অ্যাডভোকেট শরীফুল ইসলাম এবং সাবেক সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল।
