প্রধান উপদেষ্টা
এআই আসার পর জালিয়াতি বেড়ে গেছে, বিদেশে সুনাম নষ্ট হচ্ছে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আসার পর থেকেই জালিয়াতি বেড়ে গেছে। বিদেশে সুনাম নষ্ট হচ্ছে। এমনটি উল্লেখ করে এ জালিয়াতি রোধে আইন প্রনয়নের নির্দেশনা দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
বৃহস্পতিবার (১১ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ নির্দেশনা দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
এদিন বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
এমইউ/এএমএ/এএসএম