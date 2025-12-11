  2. দেশজুড়ে

টেকনাফে ৬ দিন পর নিখোঁজ অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারের টেকনাফের নিখোঁজ সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকের মরদেহ ছয়দিন পর উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে টেকনাফের হোয়াইক্যং ১ নম্বর ওয়ার্ড চাকমারকুল এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার চালক, টেকনাফের হোয়াইক্যং ১ নম্বর ওয়ার্ড কেরুনতলী গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে ছৈয়দ মিয়া (২৮)। বিষয়টি নিশ্চিত করেন নিহত চালকের স্ত্রী রোকসানা জাহান।

তিনি বলেন, গত শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যার পর উখিয়ার পালংখালি দশঘরিয়া পাড়ার আবুল হাসেমের ছেলে মো. জয়নাল আমার স্বামীকে সন্ধ্যার দিকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেলে এরপর থেকে তার কোনো খোঁজ মেলেনি। ছয়দিন পর বৃহস্পতিবার দুপুরে হোয়াইক্যংয়ের চাকমারকুল এলাকার একটি চাষের জমিতে পুঁতে রাখা অবস্থায় তার মরদেহ পাওয়া যায়।

তিনি আরও বলেন, আমার স্বামী ছৈয়দ মিয়ার মরদেহ মাটি থেকে তোলার পর দেখা যায় তার দুই হাতের চারটি আঙুল কেটে ফেলা হয়েছে এবং মুখে টেপ পেঁচানো ছিল।

এ বিষয়ে হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই খোকন কান্তি রুদ্র বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে হোয়াইক্যংয়ের চাকমারকুল এলাকা থেকে মাটিতে পুঁতে রাখা একটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মরদেহ উদ্ধারের পর সুরতহাল সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এসময় ঘটনাস্থলে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআইয়ের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

