দিনাজপুরে ১১ ইটভাটায় অভিযান, ১৭ লাখ টাকা জরিমানা

দিনাজপুরে ১১ ইটভাটায় অভিযান, ১৭ লাখ টাকা জরিমানা
দিনাজপুরে তিনদিনে ১১ ইটভাটায় অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় ইটভাটার ছয় চিমনি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সময় পাঁটি ভাটা মালিককে ১৭ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের (সদর দপ্তর) মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট শাখার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাজ্জাদ জাহিদ রাতুল।
বৃহস্পতিবার (১১ডিসেম্বর) দুপুরে ফুলবাড়ী উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মেসার্স নবী ব্রিকস ও একই এলাকার মেসার্স এন এইচ ব্রিকস নামক দুটি ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তিন লাখ করে জরিমানা আদায় করা হয়। সেই সঙ্গে উপজেলার রাঙ্গামাটি এলাকার অবৈধভাবে পরিচালিত মেসার্স ইব্রাহিম ব্রিকস ও একই এলাকার মেসার্স শিল্পি ব্রিকস নামক দুটি ইটভাটার চিমনি সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।
গত বুধবার অভিযানে পার্বতীপুর উপজেলার মেলারডাঙ্গায় এলাকায় অবৈধভাবে পরিচালিত মেসার্স শাফী ব্রিকস ও মরনাই এলাকায় মেসার্স বারী ব্রিকস নামক দুটি ইটভাটায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩ লাখ করে ৬ লাখ টাকা জরিমানা তাৎক্ষণিক আদায় করা হয়। সেই সঙ্গে কাঁচা ইট বিনষ্ট করা হয় এবং হয়রতপুর মেসার্স যমুনা ব্রিকস ও সৈয়দপুর মেসার্স আরটি ব্রিকস দুটি ইটভাটার চিমনি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (৯ডিসেম্বর) পার্বতীপুর উপজেলার ঢেরেরহাট ও দক্ষিণ পলাশবাড়ীতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানকালে মেসার্স ভাই ভাই ব্রিকসকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া মেসার্স এ আর বি বিক্রস ও মেসার্স সততা ব্রিকসের দুটি চিমনি সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযানগুলো ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন মোতাবেক পরিচালনা করা হয়।
অভিযান গুলো পরিচালনা করেন দিনাজপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক বদরুন্নাহার সীমা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের রিসার্স অফিসার রুনায়েত আমিন রেজা। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন সেনা সদস্য, থানা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসকর্মী ও আবাসিক বিদ্যুৎ সরবরাহের সদস্যবৃন্দ।
দিনাজপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক বদরুন্নাহার সীমা বলেন, ‘দিনাজপুরে ৩১টি ইটভাটার বিরুদ্ধে জাল রিট ও ভুয়া আদেশ দেখিয়ে ভাটা পরিচালনার অভিযোগে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। সেই ৩১ ইটভাটাসহ অবৈধভাবে ভাটা পরিচালনাকারীদের কার্যক্রম বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা ইটভাটা গুলো অবৈধ ভাবে চালিয়ে আসছে। এরই প্রেক্ষিতে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষায় দিনাজপুর জেলায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
