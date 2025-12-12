অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
ছক্কার রেকর্ড গড়ে ১৭১ সূর্যবংশীর, ভারতের বিশাল জয়
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে বিশাল জয় পেয়েছে ভারত। সংযুক্ত আরব আমিরাতকে তারা হারিয়েছে ২৩৪ রানে। এই ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকানোর পথে ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন টিনএজ তারকা বৈভব সূর্যবংশী।
প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ৪৩৩ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় ভারত। জবাবে ৭ উইকেটে ১৯৯ রানে থামে আরব আমিরাতের ইনিংস।
ভারতের সূর্যবংশী ৯৫ বলে খেলেন ১৭১ রানের ইনিংস। তাণ্ডব চালানো এই ইনিংসে ৯টি চারের সঙ্গে ১৪টি ছক্কা হাঁকান তিনি।
যুব ওয়ানডেতে এক ইনিংসে এটিই সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ড। ২০০৮ সালে নামিবিয়ার বিপক্ষে যুব ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল হিলের ১২ ছক্কাকে পেছনে ফেলেছেন সূর্যবংশী।
এছাড়া অ্যারন জর্জ আর ভিহান মালহোত্রা করেন ৬৯ করে। ভেদান্ত ত্রিবেদি ৩৮ আর অভিজ্ঞান কুণ্ডু শেষদিকে ১৭ বলে ৩২ রানের ক্যামিও উপহার দিয়ে অপরাজিত থাকেন।
জবাবে ৫৩ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে লড়াই থেকে আগেভাগেই ছিটকে পড়ে আরব আমিরাত। পৃথ্বি মধু খেলেন ৫০ রানের ইনিংস। এরপর পরাজয়ের ব্যবধান কমানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন উদ্দিস সুরি। ১০৬ বলে ৭৮ করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন তিনি।
