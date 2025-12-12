  2. বিনোদন

শাহরুখ-মেসির ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ হবে কলকাতায়

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
লিওনেল মেসি ওশাহরুখ খান। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের সবচেয়ে বড় সিনেমা তারকা শাহরুখ খান। আর বিশ্ব ফুটবলের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় লিওনেল মেসি। দুই ভুবনের দুই সুপারস্টার এবার আসছেন এক ফ্রেমে! এই ঐতিহাসিক বিরল সমীকরণ সত্যি হতে যাচ্ছে আগামী ১৩ ডিসেম্বর, কলকাতায়। সেখানে সাক্ষাৎ হবে দুই মহাতারকার।

এরই মধ্যে খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ভক্তরা বলছেন, ‘বলিউডের কিং ও ফুটবলের গোট একসঙ্গে হওয়াটা হবে বছরের সবচেয়ে বড় মুহূর্ত!’

কলকাতায় মেসির আগমন ঘিরে আগে থেকেই ছিল উন্মাদনা। এবার সেই উন্মাদনা আরও বাড়লো শাহরুখ খানের উপস্থিতির খবরে। আয়োজক সূত্র জানায়, দুই কিংবদন্তির সাক্ষাৎটি হবে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে। সেখানে থাকবেন অতিথি, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তারকাসহ বিশিষ্টজনেরা।

তবে ঠিক কী কারণে দুই তারকার এই বৈঠক তা এখনো গোপন রাখা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এটি কোনো বিশেষ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান, অথবা মানবিক উদ্যোগ নিয়ে কোনো আয়োজন হতে পারে।

শাহরুখ খান এর আগে মেসির প্রশংসায় বহুবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়েছেন। অন্যদিকে মেসিও বিশ্বজুড়ে বলিউডের জনপ্রিয়তা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তাই তাদের মুখোমুখি সাক্ষাৎকে অনেকে দেখছেন দুই ভুবনের দুই সুপারস্টারের এক সেতুবন্ধন হিসেবে।

এরই মধ্যে মেসির আগমন উপলক্ষে কলকাতার হোটেল, বিমানবন্দর ও অনুষ্ঠানস্থলের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সম্ভাবনা রয়েছে, অনুষ্ঠান ঘিরে শহরে ব্যাপক জনসমাগম তৈরি হবে।

জানা গেছে, ১৩ ডিসেম্বর সল্টলেক স্টেডিয়ামে ‘গোট (গ্রেটেস্ট অব অলটাইম) কনসার্টে’ অংশ নেওয়ার পাশাপাশি মেসির লেক টাউন মোড়ের কাছে তার নিজের ৭০ ফুট উচ্চতার মূর্তি উদ্বোধনের কথা ছিল। পরিকল্পনা ছিল তিনি নিজেই সেখানে গিয়ে মূর্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। তবে সাম্প্রতিক নিরাপত্তাজনিত বিবেচনায় সেই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন এসেছে। মেসিকে ভারতে আনার ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে হোটেল থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন মেসি।

এই লেক টাউন মোড়েই এর আগে স্বাগত জানানো হয়েছিল ফুটবল কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনাকে। কয়েক বছর আগে তিনি এখানে এসে নিজের মূর্তি উদ্বোধন করেছিলেন।

কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই ঘুরে নয়াদিল্লি দিয়ে শেষ হবে মেসির এই আলোচনা ভারত যাত্রা। ১৩, ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর চার শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ফুটবলের সর্বজয়ী এই মহাতারকা। তার এই সফর ঘিরে ভারত জুড়ে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা ছড়িয়েছে।

সফরে মেসির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পর্বে থাকবেন ইন্টার মায়ামির সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও রদ্রিগো ডি পল।

