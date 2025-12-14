রয়্যাল মিলিটারি একাডেমির আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পেলেন রিফাত

রয়্যাল মিলিটারি একাডেমির আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পেলেন রিফাত
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার ক্যাডেট সাকিব আহসান রিফাত যুক্তরাজ্যের রয়্যাল মিলিটারি একাডেমি স্যান্ডহার্স্ট (আরএমএএস) থেকে প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করে দুটি মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মান ‘ইন্টারন্যাশনাল সোর্ড অব অনার’ এবং ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছেন।
১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাসিং-আউট প্যারেডে তাকে এই সম্মাননা প্রদান করেন হার রয়েল হাইনেস প্রিন্স এনে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো অফিসার ক্যাডেট একইসঙ্গে এই দুই আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন। যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ১৮টি দেশের ১৮৪ জন ক্যাডেট এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এর মধ্যে ১৫৭ জন যুক্তরাজ্যের এবং ২৭ জন বিভিন্ন দেশ থেকে আগত।
অফিসার ক্যাডেট রিফাত সব বৈদেশিক ক্যাডেটের মধ্যে সেরা চৌকস ক্যাডেট হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ ‘ইন্টারন্যাশনাল সোর্ড অব অনার’ অর্জন করেন। পাশাপাশি একাডেমিক ও সামরিক বিষয়ে সামগ্রিক সর্বোচ্চ ফলাফলের ভিত্তিতে পুরো কোর্সে তৃতীয় স্থান এবং আন্তর্জাতিক ক্যাডেটদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়া হয়।
অফিসার ক্যাডেট রিফাত ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে চলতি বছরের ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে ক্যাডেট প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০২২ সালে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির ৮৯তম বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করেন।
বিএমএ-তে তার অসামান্য মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এক বছর মেয়াদি কমিশনিং কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য রয়্যাল মিলিটারি অ্যাকাডেমি স্যান্ডহার্স্টে প্রেরণ করা হয়।
টিটি/এনএইচআর