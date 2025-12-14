  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৪ এএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট

ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা
টি স্পোর্টস

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

প্যালেস-ম্যান সিটি
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

নটিংহাম-টটেনহাম
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ব্রেন্টফোর্ড-লিডস
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

ফ্রাইবুর্গ-ডর্টমুন্ড
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১

বায়ার্ন-মাইনৎস
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১

লা লিগা

আলাভেস-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।