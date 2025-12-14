টিভিতে আজকের খেলা, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা
টি স্পোর্টস
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
প্যালেস-ম্যান সিটি
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
নটিংহাম-টটেনহাম
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ব্রেন্টফোর্ড-লিডস
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
ফ্রাইবুর্গ-ডর্টমুন্ড
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
বায়ার্ন-মাইনৎস
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
লা লিগা
আলাভেস-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
আইএন