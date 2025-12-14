রাউজানে দুটি পাইপগান উদ্ধার
চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার কদলপুর এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি পাইপগান উদ্ধার করেছে র্যাব।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) রাতে অভিযান পরিচালনা করে র্যাব। অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা দুটি দেশে তৈরি পাইপগান উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, কদলপুর ইউনিয়নের মাইজপাড়া গুন্না হাজীর খালি ভিটার পূর্ব পাশে মাইজপাড়া তৈয়বিয়া জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদরাসার সাইনবোর্ডসংলগ্ন দানবাক্সের পাশে একটি শপিং ব্যাগে মোড়ানো অবস্থায় অস্ত্র দুটি পড়ে থাকার খবর পাওয়া যায়।
র্যাব জানায়, উদ্ধার করা অস্ত্র দুটি পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাউজান থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।
