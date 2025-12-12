ভোটে থাকবেন ৬৯ রিটার্নিং কর্মকর্তা, তিনজন বাদে সবাই ডিসি
গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬৯ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। তবে এর মধ্যে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিজস্ব মাত্র তিনজন কর্মকর্তা রয়েছেন, বাকি সবাই জেলা প্রশাসক (ডিসি)।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বহুল প্রতীক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ‘জুলাই জাতীয় সনদ, সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫’-এর ওপর গণভোট আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ চলবে।
ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন জানান, ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তিনজন কর্মকর্তাসহ মোট ৬৯ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন।
তিনি জানান, ঢাকার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ঢাকা-১৩ ও ঢাকা-১৫ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম-১১ আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। আর খুলনার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন খুলনা-৩ আসনে। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারসহ ৬৪ জেলার ডিসিরাও রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
এ নিয়ে এবার প্রথমবারের মতো ৬৯ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবেন।
এমওএস/কেএএ/