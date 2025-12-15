মেসির সঙ্গে ছবি তুলতে ভারতীয় তারকাদের কাণ্ডকীর্তি নিয়ে ট্রল

মেসির সঙ্গে ছবি তুলতে ভারতীয় তারকাদের কাণ্ডকীর্তি নিয়ে ট্রল
লিওনেল মেসির ‘গোট’ সফরের শুরুটা হয়েছিল কলকাতা থেকে। এই সফরের প্রথম দিনই ঘটে বিশৃঙ্খলা। মাঠে উপস্থিত নেতা-মন্ত্রী, তারকা ও সাধারণ দর্শক সবাই মেসির সঙ্গে ছবি তোলার জন্য হিড়িক তৈরি করেন। ফলে অনেক সাধারণ দর্শক বঞ্চিত হন, এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন মেসি।
এই ঘটনায় শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের মেসির সঙ্গে তোলা ছবি সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষের জন্ম দেয়। স্ত্রীর অসম্মান মানতে না পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হন পরিচালক-স্বামী রাজ চক্রবর্তী।
শুধু কলকাতা নয়, মুম্বইয়েও তারকাদের মধ্যে একই ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা যায়। শিল্পা শেঠি, কারিনা কাপুর, শাহিদ কাপুররাও মেসির সঙ্গে ছবি তোলার জন্য সন্তানদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সেইসব ছবি প্রকাশ হতেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। যার মধ্যে বেশিরভাগই ট্রল।
আরও পড়ুন
টিকিটের টাকা ফেরত না পেয়ে মামলা, তদন্তে ডিবি
মেসির সঙ্গে ছবি নিয়ে শুভশ্রীকে ট্রল, থানায় গেলেন রাজ
মুম্বইয়ে মেসি ছিলেন তাজ হোটেলে। কারিনা দুই পুত্রকে নিয়ে গিয়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের সাক্ষাতের মধ্যে ছবি তুলে ফিরে যান। শিল্পা শেঠি মাঠে হাজির ছিলেন পুত্র ভিয়ান কুন্দ্রার সঙ্গে। শাহিদ কাপুরও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে মেসির সঙ্গে ছবি তুলেছেন। অজয় দেবগন ছেলে যুগকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন।
ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকা হরভজন সিংহ স্ত্রী গীতা বসরা এবং দুই ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ পেয়ে আপ্লুত হন। তিনি পুলিশি হেফাজতে থাকা আয়োজক শতদ্রু দত্তকে ধন্যবাদ জানান এবং অনুষ্ঠানটি নিরাপদ ও সুপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য মুম্বাই পুলিশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
এলআইএ