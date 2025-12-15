  2. আন্তর্জাতিক

মরক্কো সীমান্তে তীব্র শীতে ৯ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
মরক্কো সীমান্তে তীব্র শীতে ৯ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু
মরক্কো-আলজেরিয়ার সীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকা/ ছবি : এএফপি

মরক্কো-আলজেরিয়ার সীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকায় তীব্র শীতের কারণে অন্তত নয়জন আফ্রিকান অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। উন্নত জীবনের আশায় তারা উত্তর আফ্রিকা থেকে অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশের অপেক্ষা করছিলেন। এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

জানা গেছে, মরক্কোর সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকা রাস আসফুরে সাতজন পুরুষ ও দুইজন নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শীতকালে এই এলাকায় তাপমাত্রা হঠাৎ করে অত্যন্ত কমে যায়। চরম ঠান্ডায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

নিহতদের একজন গিনির নাগরিক বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। বাকিরা সাব-সাহারান আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের হলেও তাদের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনো জানা যায়নি। এ বিষয়ে মরক্কোর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

মরক্কো থেকে স্পেনে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই সেউতা ও মেলিলা—উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত স্পেনের দুটি ক্ষুদ্র ছিটমহলে পৌঁছাতে চেষ্টা করেন। অন্যরা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছানোর দীর্ঘ ও বিপজ্জনক পথ বেছে নেন। মরক্কোর নিরাপত্তা বাহিনী নিয়মিতভাবে এসব অনুপ্রবেশের চেষ্টা প্রতিহত করে আসছে।

মরক্কোর অর্গানাইজেশন অব হিউম্যান রাইটস নামের আরেকটি মানবাধিকার সংগঠন সীমান্ত ব্যবস্থাকে আরও মানবিক করার, অবৈধ অভিবাসন ও বসবাসকে অপরাধ হিসেবে গণ্য না করার এবং নিখোঁজ অভিবাসীদের খুঁজে বের করতে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে।—যাতে রাস আসফুরের মতো মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

সূত্র:অ্যাসোসিয়েট প্রেস

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।