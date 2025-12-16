বিমানবন্দরে পাবলিক টয়লেট ব্যবহারে ৫ টাকা বেশি নেওয়ায় জরিমানা

বিমানবন্দরে পাবলিক টয়লেট ব্যবহারে ৫ টাকা বেশি নেওয়ায় জরিমানা
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পাবলিক টয়লেট ব্যবহারে বেশি টাকা নেওয়ায় ইজারাদারকে জরিমানা করেছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে এম আবু নওশাদ। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) অভিযানে এ জরিমানা করেন তিনি।
জানতে চাইলে কে এম আবু নওশাদ জাগো নিউজকে বলেন, বিমানবন্দরের বহুতল গাড়ি পার্কিংয়ের নিচতলায় একটি পাবলিক টয়লেট রয়েছে। সেখানে টয়লেট ব্যবহারে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত টাকার পরিমাণ সংবলিত একটি তালিকা টানানো রয়েছে। কিন্তু সেখানে ঝুলিয়ে রাখা রেটের চেয়ে বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছিল। তখন প্রথমে আমার বেঞ্চ সহকারীকে তার আইডি কার্ড পকেটে রেখে ওই পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করে আসতে বলি। বাইরে লেখা প্রবেশ মূল্য পাঁচ টাকা। তবুও বাকি অনেকের মতো তার কাছেও ৫ টাকার বদলে ১০ টাকা নেয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে এম আবু নওশাদ আরও জানান, ফোর্স নিয়ে চলে যাই সেই পাবলিক টয়লেটে, পরিদর্শন করে হাতেনাতে ধরে পাবলিক টয়লেটে দুর্গন্ধ পাই ও প্রকাশ্য রেটের চেয়ে বেশি টাকা নেওয়া দেখতে পাই।
এই অপরাধে তৎক্ষণাৎ ইজারাদারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ মোতাবেক ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এরপর থেকে একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি হলে বড় শাস্তি দেওয়া হবে মর্মে সতর্ক করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।
এমএমএ/এমআরএম/জেআইএম