দুই গেমসে পদকজয়ীদের ৩২ লাখ টাকা পুরস্কার দিয়েছে বিওএ

দুই গেমসে পদকজয়ীদের ৩২ লাখ টাকা পুরস্কার দিয়েছে বিওএ
আন্তর্জাতিক গেমসে পদকজয়ীদের পুরস্কার দেওয়ার একটা নীতিমালা আছে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ)। সেই নীতিমালার ভিত্তিতে তৃতীয় এশিয়ান ইয়ুথ গেমস ও ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে পদকজয়ীদের সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) পুরস্কার দিয়েছে বিওএ। সোমবার রাতে কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবের ব্যাঙ্কুয়েট হলে দুই গেমসে পদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রীড়াবিদদের হাতে অর্থের চেক তুলে দিয়েছেন বিওএ’র সভাপতি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। বিওএ’র বিদায়ী মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজাসহ বর্তমান কমিটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিওএ মহাসচিব জোবায়েদুর রহমান রানা।
বিওএ সভাপতি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান গেমসে অংশ নেওয়া সব খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক এবং দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, সবার সহযোগিতায় আমরা বাংলাদেশে বিশ্বমানের আধুনিক ক্রীড়া অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারবো । আমরা যদি যুবসমাজকে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারি তাহলে খেলাধুলার মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল দেশ ও জাতি গঠন করা সম্ভব হবে।
বাহরাইনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ পুরুষ কাবাডি দল এবং বাংলাদেশ নারী কাবাডি দল ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে টেবিল টেনিস মিক্সড ডাবলসে খই খই সাই মারমা এবং মো. জাভেদ আহমেদ ব্রোঞ্জ পদক, ভারোত্তোলনে মার্জিয়া আক্তার ইকরা ক্লিন অ্যান্ড জার্ক, স্ন্যাচ এবং কম্বাইন্ড ক্যাটাগরিতে মোট ৩টি ব্রোঞ্জ এবং উশুতে শিখা খাতুন ব্রোঞ্জ পদক জেতেন।
এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত কাবাডির দুটি দলকে ৮ লাখ করে মোট ১৬ লাখ টাকা এবং দলের কোচদের ৩ লাখ ২০ হাজার টাকাসহ করে মোট ১৯ লাখ ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে টেবিল টেনিসে মিক্সড ডাবলসে পদকপ্রাপ্ত ২ ক্রীড়াবিদকে দেড় লাখ টাকা করে মোট ৩ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। কোচকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ৬০ হাজার টাকা। ভারোত্তোলনে ৩টি ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত খেলোয়াড়কে ২ লাখ টাকা করে ৬ লাখ টাকা, কোচকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা, উশুতে ব্রোঞ্জজয়ীকে ২ লাখ টাকা এবং কোচ ৪০ হাজার টাকাসহ মোট ১৩ লাখ ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
আরআই/আইএইচএস/এএমএ