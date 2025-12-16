ফেডারেশন কাপে ফর্টিস এফসির প্রথম জয়

ফেডারেশন কাপে ফর্টিস এফসির প্রথম জয়
পরপর দুটি ড্রয়ের পর ফেডারেশন কাপ ফুটবলে জয়ের মুখ দেখেছে ফর্টিস এফসি। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) কিংস অ্যারেনায় ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে ফর্টিস এফসি ৪-০ গোলে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে পরাজিত করেছে। দুই অর্ধে দুটি করে গোল করে ফর্টিস পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে।
সাজেদ হাসান জুম্মন নিঝুমের গোলে ২৫ মিনিটে লিড নেয় ফর্টিস এফসি। গাম্বিয়ান পা ওমর বাবু ব্যবধান দ্বিগুণ করেছেন ৩৩ মিনিটে। পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন পা ওমর বাবু।
দ্বিতীয়ার্ধে নাইজেরিয়ান ওকাফর ও মুর্শেদ আলী গোল করে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন। ৬৮ মিনিটে ওকাফর এবং ৭৪ মিনিটে মুর্শেদ আলী গোল করে দলকে গ্রুপের শীর্ষে তোলেন।
তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে মোহামেডানকে টপকে সবার ওপরে ফর্টিস। চার পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় মোহামডান। এই গ্রুপে বসুন্ধরা কিংসও আছে। তাই কোন দুই দল শেষ পর্যন্ত কোয়ালিফায়ার্সে ওঠে সেই হিসেবে বেশ জমবে বলেই ধারণা।
এই গ্রুপের মোহামেডান ও কিংসের ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার। কুমিল্লার পরিবর্তে বাফুফে ম্যাচ আয়োজন করতে চেয়েছিল ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে। বিজয় দিবসের কারণে নিরাপত্তা দিতে পারবে না বলে বাফুফে দর্শকশূন্য ম্যাচটি আয়োজন করতে চেয়েছিল। মোহামেডান দর্শকশূন্য মাঠে খেলতে রাজি না হওয়ায় ২৩ ডিসেম্বর কুমিল্লাতেই খেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাফুফে।
আরআই/আইএইচএস/এএমএ