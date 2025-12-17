  2. জাতীয়

ঢামেকের জরুরি বিভাগের পাশে পড়ে ছিল নারীর মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৫ এএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশের টিনশেডের সামনে থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৪২) এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল পৌনে দশটার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢামেকের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, নিহত ওই নারী ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অসুস্থতাজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিহত নারীর নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। আমরা সিআইডি ক্রাইমসিনকে খবর দিয়েছি।

প্রযুক্তির সহায়তায় ওই নারীর পরিচয় শনাক্ত করা যাবে বলেও জানান তিনি।

