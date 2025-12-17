বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে ‘ধুরন্ধর’, রেকর্ড ভেঙে ছুটছে রণবীরের ছবি
বক্স অফিসে প্রতিদিনই নতুন মাইলফলক ছুঁয়ে চলেছে রণবীর অভিনীত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। চলতি সপ্তাহে আরও এক রেকর্ড গড়েছে সিনেমাটি। ভারতের বক্স অফিসে এখন পর্যন্ত ‘ধুরন্ধর’র আয় দাঁড়িয়েছে ৪১১ কোটি রুপি। অন্যদিকে মুক্তির মাত্র ১২ দিনের মাথায় বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট ব্যবসা ৬২৩ কোটি রুপিতে পৌঁছেছে।
মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসার দৌড়ে পিছনে ফেলেছে একাধিক রেকর্ডধারী সিনেমা। শুরু থেকেই যেভাবে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে ‘ধুরন্ধর’, তাতে চলচ্চিত্র বিশ্লেষকেরা রীতিমতো বিস্মিত। তাদের মতে, বলিউডের বক্স অফিস ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখছে সিনেমাটি।
এরই মধ্যে ব্যবসার নিরিখে ‘ধুরন্ধর’ ছাপিয়ে গেছে প্রভাসের ‘সালার’ ও থালাইভা রজনীকান্তের ‘২.০’-কে। ওই দুই সিনেমার আয় ছিল যথাক্রমে ৪০৬ কোটি ও ৪০৭ কোটি রুপি। চলচ্চিত্র বিশ্লেষকদের তথ্য বলছে, খুব শিগগির ৫০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়বে ‘ধুরন্ধর’। তবে এখানেই শেষ নয় সিনেমাটির যাত্রা।
সিনেমাটির দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় নির্মাতারা এটিকে দুই ভাগে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই অনুযায়ী ‘ধুরন্ধর’র সিক্যুয়েল মুক্তি পাবে ১৯ মার্চ ২০২৬ সালে।
অভিনয়ের দিক থেকেও দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন রণবীর। অনেকের মতে, ‘পদ্মাবত’-এ খিলজি চরিত্রের পর এটাই তার অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স। রহমান ডাকাতের ভূমিকায় অক্ষয় খান্না সমান্তরালে গল্প এগিয়ে নিয়ে গেছেন দক্ষতার সঙ্গে। স্বল্প উপস্থিতিতেই আইএসআই মেজর ইকবাল চরিত্রে দর্শককে রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা দিয়েছেন অর্জুন রামপাল। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের ছায়া পাওয়া যায় কে আর মাধবনের চরিত্রে। ছবিতে আরও রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত।
আরও পড়ুন:
২৭ বছর পর আবারও ‘বর্ডার’র গর্জন, টিজারে যুদ্ধক্ষেত্রে সানি দেওল
‘ধুরন্ধর’দেখে অক্ষয় খান্নার প্রশংসায় আমিশা
একাধিক তারকার উপস্থিতি, ট্রেলার ও টিজারের ইতিবাচক সাড়া-সব মিলিয়ে মুক্তির শুরু থেকেই ভালো ওপেনিং পায় ‘ধুরন্ধর’। আর এখন বক্স অফিসে সিনেমাটির সাফল্যই বাড়িয়ে তুলছে দর্শকের উচ্ছ্বাস।
এমএমএফ