বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাল্টা তলব

বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাল্টা তলব
নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করা হয়েছে। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুরে তাকে সেখানে হাজির হতে বলা হয়।
বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে এ তথ্য।
তবে ঠিক কী কারণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি সংশ্লিষ্টরা।
এর আগে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ঢাকায় অবস্থিত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। ঢাকায় এই ঘটনার মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করা হলো।
এদিকে, ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করা হলো একদিন পরে, যখন একজন বাংলাদেশি নেতা উত্তর-পূর্ব ভারতের ‘সেভেন সিস্টারস’ আলাদা করার হুমকি দিয়েছেন।
এনআই সংবাদ এজেন্সির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করেছে। সরকার প্রাপ্ত হুমকির সঠিক ধরনের তথ্য প্রকাশ না করলেও, হাইকমিশনারকে তলব করা হলো সেই ঘটনার পরপরই।
