স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে পুনরায় বিক্ষোভের ঘোষণা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে পুনরায় বিক্ষোভের ঘোষণা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতারে ব্যর্থতার প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে পুনরায় বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার নিজ প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে এ ঘোষণা দেন।
পোস্টে জাহিদ জানান, জুলাই বিপ্লবী হাদির হামলাকারীদের গ্রেফতারে ব্যর্থতা ও জননিরাপত্তার অবনতির প্রতিবাদে এবং চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ হবে।
জমায়েতের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে রাজধানীর শাহবাগ। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। বিকেল ৩টা থেকে শুরু হতে যাওয়া এ জমায়েতের আয়োজন করছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
