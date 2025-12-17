পোস্টাল ভোটে প্রবাসীদের নিবন্ধন বেড়ে ৪ লাখ ৬৭ হাজার

  2. জাতীয়

প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে চার লাখ ৬৭ হাজার ৮৪০ জন নিবন্ধন করেছেন।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইট থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

প্রবাসীদের ভোটদানের সুযোগ দিতে গত ১৯ নভেম্বর থেকে পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধন শুরু হয়েছে, চলবে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। নিবন্ধন করা ব্যক্তিদের মধ্যে পুরুষ ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৭৮ জন এবং নারী ২৮ হাজার ৭৬০ জন। সব থেকে বেশি নিবন্ধন করেছে সৌদি প্রবাসীরা, ১ লাখ ১৮ হাজার ৫৮২ জন।

ইসি জানিয়েছে, অ্যাপে নিবন্ধনকারীদের ঠিকানায় পোস্টাল ব্যালট ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভোটার ভোট দিয়ে ফিরতি খামে তা আবার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন।

আগামী ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট হবে। সেদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়ন জমার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মনোনয়ন যাচাই-বাছাই করা হবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দ ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনী প্রচার শুরু ২২ জানুয়ারি। প্রচার চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।

