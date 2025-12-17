জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন প্রশ্ন, তদন্তে অসঙ্গতির অভিযোগ

জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন প্রশ্ন, তদন্তে অসঙ্গতির অভিযোগ
ভারতের আসামের তুমুল জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী প্রয়াত গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যু নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুললেন রাইজর দলপ্রধান অখিল গগৈ। তার দাবি, মৃত্যুর সময় জ়ুবিন গার্গ কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি গায়কের স্ত্রী গরিমা গার্গ শইকীয়ার জমা দেওয়া একটি নথির কথা উল্লেখ করেন।
অখিল গগৈ জানান, জুবিনের মৃত্যুর তদন্তে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-এর কাজেও একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। তার অভিযোগ, “তদন্তদলের উচিত ছিল অভিযুক্তদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে পুরো ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা। কিন্তু তদন্তকারী আধিকারিকেরা তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।”
তদন্তপ্রক্রিয়ার সমালোচনা করে অসমের এই রাজনীতিবিদ বলেন, অভিযোগপত্র অনুযায়ী এসআইটি ঘটনাস্থল থেকে মাত্র দুটি আলামত সংগ্রহ করেছে। একটি সিঙ্গাপুরের ৫০০ মিলিলিটারের প্রাকৃতিক খনিজ পানির বোতল এবং অন্যটি ঘটনাস্থলের একটি ভিডিও। তার মতে, শুধু একটি ভিডিওকে প্রাধান্য দিয়ে তদন্ত সম্পূর্ণ করা যথেষ্ট নয়। অভিযুক্তদের ঘটনাস্থলে এনে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা উচিত ছিল।
এ প্রসঙ্গেই অখিল গগৈ ফের গায়কের শারীরিক অবস্থার বিষয়টি সামনে আনেন। তিনি জানান, জ়ুবিন গার্গের স্ত্রী পুলিশকে সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য দফতরের একটি নথি জমা দিয়েছিলেন। ওই নথিতে উল্লেখ রয়েছে, ২০২৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রয়াত গায়ক কোভিডে আক্রান্ত ছিলেন।
তদন্তের স্বচ্ছতা ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে অখিল গগৈয়ের এই অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই তদন্তকারী দলকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। ফলে জুবিন গার্গের মৃত্যুর তদন্তে যাতে কোনো ফাঁক না থাকে, সেই দাবিও আরও জোরালো হচ্ছে।
