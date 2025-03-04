  2. জাতীয়

হাদির মৃত্যুতে চট্টগ্রামেও প্রতিবাদের ঝড়, নওফেলের বাড়িতে আগুন

প্রকাশিত: ০১:৩৪ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর চট্টগ্রামেও আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। নগরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করছেন আন্দোলনকারীরা।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১১টার দিকে ছাত্র-জনতার ব্যানারে বিক্ষুব্ধ জনতা দুই নম্বর গেট এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের চশমা হিলের বাসভবনে যান। প্রথমে ভবনের সামনে থাকা একটি মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া হয়। এরপর বিক্ষুব্ধ লোকজন বাসায় প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।

এর আগে রাত সাড়ে ১০ টার দিকে নগরীর ২নং গেট এলাকায় জড়ো হয়ে মিছিল করতে দেখা যায় বিক্ষুব্ধ জনতাকে।

বিক্ষুব্ধ জনতার অভিযোগ, হাদির মৃত্যুর বিষয়ে এখনো স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত না করা হলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

এসময় উপস্থিত পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পরিস্থিতি শান্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে।

হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই আন্দোলন আগামী দিনগুলোতে কোন দিকে গড়ায়, তা নজরে রাখছেন নগরবাসী।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিঙ্গাপুরে হাদি মারা যান।

